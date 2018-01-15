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國發會排除新創障礙 智慧指環超商感應解套

發稿時間：2018/01/15 20:04

最新更新：2018/01/15 20:04

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（中央社記者陳政偉台北15日電）為助新創業者排除法規障礙，國發會建置「新創法規調適平台」再獲成效，針對放寬NFC智慧指環在四大超商的讀卡機感應距離限制放寬到10公分，已呈報金管會簽核，將在法規預告後施行。

為扶植新創產業排除法規障礙，成立「新創法規調適平台」列為首要工作項目，在106年10月18日建置完成，目前已接獲12項申請案。已釐清並解決6項議題，持續追蹤辦理6項議題。

其中，持續追蹤辦理議題，包括調適心理師透過網路平台提供諮商服務的法規、放寬NFC智慧指環在四大超商的讀卡機感應距離限制等。

國發會法協中心參事林志憲接受中央社訪問時表示，NFC智慧指環可用於結帳或出入捷運閘口，有新創業者產品智慧指環在捷運閘口可小額支付，但在超商付款，卻礙於金融監督管理委員會設下準則而受阻，來尋求協助。

據電子票證應用安全強度準則第11條中，端末設備的感應距離限縮至6公分以下。但像是公共運輸服務者者，則限縮至10公分以下，就是為了降低非接觸式電子票證在持卡人無交易的意願下，交易被意外觸發機率。

林志憲說，在銀行公會與超商業者取得共識後，確定朝開放的方向。目前進度，銀行公會已經將建議事項呈報給金管會簽核，近期將會公告法規修正，法規預告後60天就會施行。

據國發會資料，已釐清並解決6項議題，包括第一，設備共享平台營運模式適用法規疑義。第二，取得創業家簽證的外國人是否需申請聘僱許可始可在台工作；外國人持有聘僱許可改以創業家簽證，其合法居留期間計算不中斷。

第三，公立學校利用私人公司共享網站的服務是否適用政府採購法。第四，曾經進駐經政府認定加速育成機構的新創事業是否適用「具創新能力之新創事業認定原則」。

第五，新創事業經營貨幣轉換電子帳戶餘額服務的適法性。第六，外國新創事業在國內辦理OBU開戶事宜。1070115

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