夏普OLED面板手機 戴正吳：6至9月推出

夏普社長戴正吳15日在台北出席一場記者會時表示，OLED面板手機可望於6、7月正式推出。中央社記者楊明珠攝 107年1月15日

（中央社記者楊明珠台北15日電）夏普總社社長戴正吳今天表示，夏普有機發光二極體（OLED）面板手機，計劃於今年6、7月至9月間推出。



夏普總社社長戴正吳今天出席「永齡鮮生＆夏小姐」會員訂閱制生鮮平台上線記者會時，證實夏普即將推出OLED面板手機。



日媒報導，夏普快則今年春天開始量產智慧型手機用的OLED面板，用於今年夏天夏普製的AQUOS系列的部分高階機種。



戴正吳表示，夏普的液晶技術是最好的，去年電視機銷售千萬台的目標已達標。韓國企業的OLED技術發展雖然是先驅，但夏普去年10、11月期間開始投資生產手機OLED面板，戴正吳希望於6、7月至9月間推出。



他說，夏普OLED液晶在春季可以量產，但因希望提供給夏普及鴻海集團，需搭配產品的推出時間。



中央社記者問到2017年最感滿意的事及今年有何新目標時，戴正吳答說，最滿意的就是夏普在時隔1年4個月後，於上個月7日由東京證券交易所（東證）2部重返東證1部（主板）。



他說，在2016年4月2日的國際記者會時，鴻海集團董事長郭台銘對他承諾，夏普將在2至4年內由虧轉盈。他於8月就任夏普社長後，很多媒體都不看好他。



戴正吳說：「我說如果夏普重返東證1部，我就卸下社長一職，沒想到那麼快就重返東證1部，這大概是鴻海的速度吧。」



戴正吳表示，去年的股東大會一個小時就結束，股東希望他留任，而且上個月7日社長經營基本方針改成去年5月26日發表的中期經營計畫，2019年一定要完成，戴正吳說，他會負責完成。1070115