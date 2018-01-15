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德央行納為儲備貨幣 人民幣地位獲提升

發稿時間：2018/01/15 21:46

最新更新：2018/01/15 21:46

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（中央社香港15日綜合外電報導）德國中央銀行官員今天透露，已決定將人民幣納入外匯儲備資產。此舉令人民幣的國際地位進一步獲得提升。

彭博報導，德國聯邦銀行（Bundesbank）理事東布雷（Andreas Dombret）在香港舉行的一場活動中發言時，透露上述訊息。但他稍晚受訪時，拒絕就央行計畫配置的人民幣規模發表評論。

東布雷說，德國聯邦銀行去年所做的這項決定，是跟隨歐洲中央銀行（European Central Bank），後者已先投資5億歐元（約新台幣180億元）買進人民幣。

東布雷在演說中表示：「越來越多中央銀行將人民幣納入外匯儲備，例如歐洲央行，但其他歐洲的中央銀行也這麼做。」

人民幣在2016年獲准成為國際貨幣基金（IMF）的特別提款權（Special Drawing Rights）貨幣，引發熱烈反應之後，人民幣使用度的拓展卻遲緩下來。

在中國仍施行資金管制的情況下，根據環球銀行金融電信協會（Swift）提供的資料，身為全球第2大經濟體貨幣的人民幣，在全球使用率排名於2015年8月創下歷來最高的第4位後，如今已降至第6位。

在德國聯邦銀行負責銀行業監管事務的東布雷，接受彭博電視台訪問時表示：「雖然數量不多，但這是我們考量後決定的事。」

他還說：「如今人民幣包括在特別提款權貨幣籃中，且歐洲央行已決定這麼做，這2件事實都是我們考量的因素。」

東布雷透露，他同樣對於人民幣並非完全自由浮動貨幣感到擔憂。不過，由於人民幣已屬於特別提款權貨幣，德國聯邦銀行可能需要使用它以盡一些義務。

東布雷並表示，在促進人民幣國際化方面，「中國可以做更多，決定權在他們手上」。這方面「存在障礙，有時有政治干預，無法100%預期可能出現哪種監管變化」。

東布雷指出，中國加速推動亞洲和歐洲間貿易新連結的「一帶一路」建設計畫，是可能促進人民幣使用率增加的因素。

他說：「中國身為全球第2大經濟體，他們採取的政策行動顯然會令全世界感受到效應。」東布雷並認為，各國「與中國的貿易連結將更緊密」。（譯者：中央社張正芊）1070115

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