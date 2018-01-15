/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 健康公宅夏威夷空中巴士寒流
>rss

土耳其拼建設 伊斯坦堡建45公里新運河

發稿時間：2018/01/15 22:22

最新更新：2018/01/15 23:01

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社伊斯坦堡15日綜合外電報導）土耳其為了與巴拿馬運河和埃及的蘇伊士運河等知名人工航道互別苗頭，計畫在伊斯坦堡建設全長45公里的運河。土耳其政府今天公布這項深具野心計畫的路線圖。

法新社報導，這項計畫最早由現任土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）2011年擔任總理時宣布。它也是伊斯坦堡至今計畫進行的一連串新建設當中，最複雜困難的一項。

土耳其政府聲稱，這條運河將創造充滿吸引力的新住宅區，同時將紓解博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）的運輸壓力。這道海峽分隔伊斯坦堡的歐洲區和亞洲區，是全球最繁忙的航道之一。

土耳其交通和通訊部長阿斯蘭（Ahmet Arslan）表示，這條運河的起點落在瀕臨馬爾馬拉海（Sea of Marmara）的伊斯坦堡庫科切梅切區（Kucukcekmece），當地已有一個內陸湖。接著運河將朝北連接薩斯雷迪爾（Sazlidere）水庫，之後在杜魯蘇（Durusu）北方進入黑海。

阿斯蘭在電視轉播的記者會上說：「（運河）目的是為了讓博斯普魯斯海峽運送危險物品的船隻可能帶來的風險降低。另個目的是為此區居民創造都市更新，…同時提高伊斯坦堡作為全球大都會的吸引力。」（譯者：中央社張正芊）1070115

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP