土耳其拼建設 伊斯坦堡建45公里新運河

（中央社伊斯坦堡15日綜合外電報導）土耳其為了與巴拿馬運河和埃及的蘇伊士運河等知名人工航道互別苗頭，計畫在伊斯坦堡建設全長45公里的運河。土耳其政府今天公布這項深具野心計畫的路線圖。



法新社報導，這項計畫最早由現任土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）2011年擔任總理時宣布。它也是伊斯坦堡至今計畫進行的一連串新建設當中，最複雜困難的一項。



土耳其政府聲稱，這條運河將創造充滿吸引力的新住宅區，同時將紓解博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）的運輸壓力。這道海峽分隔伊斯坦堡的歐洲區和亞洲區，是全球最繁忙的航道之一。



土耳其交通和通訊部長阿斯蘭（Ahmet Arslan）表示，這條運河的起點落在瀕臨馬爾馬拉海（Sea of Marmara）的伊斯坦堡庫科切梅切區（Kucukcekmece），當地已有一個內陸湖。接著運河將朝北連接薩斯雷迪爾（Sazlidere）水庫，之後在杜魯蘇（Durusu）北方進入黑海。



阿斯蘭在電視轉播的記者會上說：「（運河）目的是為了讓博斯普魯斯海峽運送危險物品的船隻可能帶來的風險降低。另個目的是為此區居民創造都市更新，…同時提高伊斯坦堡作為全球大都會的吸引力。」（譯者：中央社張正芊）1070115