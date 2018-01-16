顧立雄：擬放寬外銀發新台幣債券

金融監督管理委員會主委顧立雄16日表示，為力促金融協助實體產業發展，金管會將放寬外銀發行新台幣債券，作為中長期放款資金來源，並研議推動不以獲利為門檻的多元上市櫃條件。中央社記者蔡怡杼攝 107年1月16日

（中央社記者蔡怡杼台北16日電）金融監督管理委員會主任委員顧立雄今天說，力促金融協助實體產業發展，金管會將放寬外銀發行新台幣債券，作為中長期放款資金來源，並研議推動不以獲利為條件多元上市櫃條件。



2018投資台灣高峰論壇登場，顧立雄會中表示，金融業過去一年表現相當不錯，銀行業整體獲利會破新台幣3000億元，保險業會破1600億元，證券投信業會破400億元，加起來整體會到5000億元，甚至上看5500億元。



他說，金融發展與實體經濟發展互為影響，實體經濟發展是金融需求來源，金融業是經濟發展血脈，血脈通暢，經濟才能活絡，而金融業是產業風險的最後承擔，唯有產業興盛，金融業才能繁榮發展。



金融業支持實體產業融資面，顧立雄表示，金管會將放寬外商銀行在台分行發行新台幣債券，以作為中長期放款資金來源，但這類債券不能作為轉換債券、交換債券；另外，金管會先前還對外商銀行授信提出兩大鬆綁。



此外，據金管會統計，截至去年11月底，國銀對新創重點產業放款餘額為4兆8872億元，較方案實施前增加4308億元。



在協助5+2產業投資面，金管會大致從簡化申請程序、放寬銀行及金控對創投轉投資限額、開放投信事業轉投資子公司設立私募股權基金、設立創新創業基金、開放證券商及投信事業轉投資國內創新產業、開放保險業投資、放寬保險業投資創投、鼓勵保險業辦理新創重點產業投資等面向著手。



顧立雄說，創新創業基金於去年3月由證券金融周邊單位共同捐助2.7億元成立，並以國家重點扶植產業為優先投資對象，基金去年底通過第一件投資案，投資金額為1925萬元。



協助5+2產業籌資面，顧立雄說，金管會目前正研議多元上市櫃掛牌條件，門檻不以獲利為條件，目前證交所研議以市值50億元為門檻，櫃買中心則以淨值6億元、市值20億元為門檻，且多元上市櫃條件主要適用對象為電商企業。



顧立雄還提到金融業綠色金融發展，截至8日，綠色債券市場已有11檔掛牌，發行規模約246億元；另外，截至去年11月底，銀行對綠能科技產業放款餘額為1兆687億元，至於保險業已投資5家電廠，金額約53.5億元。1070116