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晶片電阻再掀漲價風 族群股價拉回修正

發稿時間：2018/01/16 12:52

最新更新：2018/01/16 12:52

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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）晶片電阻再掀漲價風，相關族群拉回修正。華新科午盤翻黑，國巨盤勢震盪，光頡跌幅近7%，大毅游走平盤下。

國巨今盤勢劇烈震盪，早盤一度回落到335元，跌5.3%，盤中反彈翻紅，最高來到361.5元，漲2.1%，午盤再度拉回翻黑，來到347.5元，跌1.8%。

華新科早盤一度收復百元大關，最高來到101元，漲4.5%，午盤後拉回整理，來到95.3元，跌1.3%。

光頡今震盪走跌，午盤來到30.5元，跌6.8%；大毅午盤翻黑橫向整理，來到35.55元附近，跌1.3%。

華新科晶片電阻也公告漲價。法人透露，華新科大中華事業部12日公告貼片電阻價格調整，部分厚膜電阻產品規劃1月22日起調漲約10%到15%。

去年積層陶瓷電容器（MLCC）掀起漲價風，今年剛開始晶片電阻也跟著吹起漲價風。

國巨集團在中國轉投資子公司10日通知部分貼片電阻產品品項新的訂單進行單價調整，並開始接受新的訂單。相關電阻品項價格各調漲15%到20%，占整體電阻比重約45%。

國巨集團關聯企業奇力新旗下旺詮，日前已向大中華區經銷與代理商發出漲價通知函，宣布部分電阻產品漲價約15%。

此外，光頡旗下無錫泰銘電子日前也公告，因應厚膜電阻材料成本上漲，調整部分封裝貼片電阻價格約10%。

被動元件產業主管預期，0603以上電阻產品，可能在今年第2季供給出現緊俏，加上中國大陸昆山限排措施，可能牽動部分晶片電阻廠產品供應，未來晶片電阻價格走勢，有待觀察。1070116

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