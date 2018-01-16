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台股拉高收紅 續創逾27年新高

發稿時間：2018/01/16 13:45

最新更新：2018/01/16 14:19

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（中央社記者潘智義台北16日電）台北股市前一交易日創逾27年新高之後，雖然今天以平低盤開出，但下半場緩步墊高，收盤前才拉高收紅，上漲近30點，續創逾27年新高。

加權指數終場收在10986.11點，上漲29.80點，成交值新台幣1307.23億元。8大類股僅食品、塑化、紡織類股下跌，電子、金融類股收盤都轉強。

晶圓代工龍頭台積電收240.5元，上漲0.5元。系統組裝服務大廠鴻海收93.4元，上漲0.1元。股王大立光收4000元，下跌30元。

元大投顧分析師薛舜日表示，台股前一交易日創逾27年新高之後，今天早盤稍微調節，但又隨亞股繼續走高；今年以來美元走弱，使資金重回新興市場，在美股休市情況下，市場樂觀預期景氣動能，亞股普遍走高。

薛舜日分析，明天台指期結算，外資留倉多單部位仍達5萬多口，市場樂觀預期台指期可望拉高結算。雖然今天台股集中市場盤中偏弱，收盤前才拉高收紅，續創逾27年新高，但櫃買市場的小型股卻明顯走強。

他說，台股在類股輪動下轉強，短線仍須提防新台幣持續走強，外銷電子股恐出現匯損。接下來可留意今天下午的南亞科（2408）法說會、週四的台積電等將陸續召開的法說會，以及即將陸續公布的財報。1070116

台股開低走高 漲29.80點

（中央社台北16日電）台北股市今天開低走高，收盤漲29.80點，為10986.11點，漲幅0.27%，成交金額新台幣1307.23億元。

加權指數開盤為10955.81點，盤中最高10986.11點，最低10920.5點；不含金融股指數9297.89點，漲25.79點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.35%、食品股跌0.21%、塑化股跌0.16%、紡織股跌0.46%、機電股漲0.44%、造紙股漲0.78%、營建股漲0.62%、金融股漲0.23%。

委買張數1261萬9343張，委賣張數971萬561張，成交張數654萬1212張。

收盤時上漲509家，下跌274家，持平128家。

成交量前5名個股為群創、友達、彩晶、燿華、元大滬深300正2。

漲幅前5名個股為雙鍵、達方、雷虎、浩鑫、國化。

跌幅前5名個股為百和、世紀鋼、隴華、東華、捷泰。1070116

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