雙北熱門店面中山區新莊區拔頭籌

（中央社記者韋樞台北16日電）永慶房產集團依實價登錄資料統計雙北市去年前10月店面交易量，其中以北市中山區和新北市新莊區拔得頭籌，分占全市店面交易量的21.2%和14%，總價以2000萬元到4000萬元占比居多。



觀察台北市去年前10月店面交易量，前3名分別為中山區、大安區及內湖區。中山區去年店面交易量約占北市的21.2%，全市第一，其次則是大安區的12.7%和內湖區的9.3%。



中山區店面約4成交易總額落在新台幣2000萬元到4000萬元間，未滿2000萬元占34%；大安區則以4000萬元到8000萬元間占33%最多；內湖區則以未滿2000萬元占41%最多。



永慶房產集團業管部經理謝志傑表示，利率長期維持低檔，店面是投資不動產最好的方式之一，而雙北市店面熱門交易的區域多集中在市中心區，以總價來看，台北市總價2000萬元到4000萬元的店面最多人選擇，新北市則有近6成購置2000萬元內的店面。



新北市方面，去年前10月各區店面占全市店面交易量前3名是新莊區、中和區及板橋區，成交占比分別為14%、11.6%、9.4%。



謝志傑指出，新北市店面熱門成交總價大都落在2000萬元之內。新莊區的交易多分布在鴻金寶商圈後港一路、四維路、民安路，還有新莊舊市區的福樂街、中港一街、泰安街一帶，顯示早期發展成熟的區域仍受置產族青睞，另外在頭前庄重劃區的福美街、思源路巷弄間也都有店面成交。



謝志傑建議，購置店面時最重要的仍要考量優良地段及擁有穩定人潮，如知名商圈、捷運周邊、大型社區附近都兼具地段及人潮的優勢，可以減少店面空置的風險，以期達到穩定收租的效益。1070116