茂德國際：分組付費 尊重主管機關規則

（中央社記者朱則瑋台北16日電）茂德國際今天在併購東森電視案聽證會上表示，對於未來分組付費上路問題，態度就是不助長任何會破壞產業穩定經營的力量，只要可以充分表達意見，尊重主管機關規則。



茂德國際董事長張高祥砸下新台幣逾百億元欲收購東森電視，在4日的公聽會後，國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉辦聽證會，邀集茂德國際、利害關係人及專家學者表達意見。



擔任聽證會主席的NCC委員陳耀祥表示，未來有關分組付費機制推動，東森是台灣最大頻道家族，如何做出優秀節目，並在像是中華電信MOD、OTT平台上架，希望茂德國際提出具體規劃的願景及作法。



茂德國際法務林則奘表示，很多學者討論到分組付費，如果茂德國際順利入主東森，茂德國際是新進者，希望產業是穩定發展，態度就是不助長任何會破壞產業穩定經營的力量，因此，茂德國際不會主張該怎麼做，只希望有充分表達意見的機會，其他就尊重主管機關規則。



林則奘指出，至於東森到MOD、OTT等跨平台上架問題，要等新的經營團隊上任後，才能討論研議。



另外，陳耀祥也提出茂德國際去年成立，是為了併購東森電視而設立，但在營業許可業務登記事項，卻完全沒有寫到傳播行業，東森是國內最大頻道，股權轉讓會影響國內整個產業發展，所以就經營者來講，經營願景是他所關心的，茂德國際入主東森後，到底是長期經營還是當成投資標的，NCC審查時都會注意。



林則奘表示，茂德國際是為了要買東森電視而設立，為何沒有列出通訊傳播這塊，當時想法間接持有股權，所以沒有刻意強調傳播這塊，可能是當時沒有注意到，而有所疏失。



林則奘指出，董事長張高祥對於東森電視是很有理念，張高祥認為台灣電視可以做得更好，尤其是國際新聞部分，電視台的國際新聞太少，導致很多人沒有國際觀，張高祥曾說「如果我不做，誰來做！」茂德國際不會賣東森，而是抱持長期經營理念，張高祥希望好好回饋自己熱愛的台灣土地。1070116