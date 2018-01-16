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萊爾富16小時店非因勞基法 超商吐真相

發稿時間：2018/01/16 19:43

最新更新：2018/01/16 20:39

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勞基法修正後超商業者的16小時新店型拋出震撼彈，但其實超商不再24小時營業已非新鮮事，而是因應商圈特性與消費趨勢的生存之道。（示意圖片／中央社檔案照片）勞基法修正後超商業者的16小時新店型拋出震撼彈，但其實超商不再24小時營業已非新鮮事，而是因應商圈特性與消費趨勢的生存之道。（示意圖片／中央社檔案照片）

（中央社記者陳政偉台北16日電）勞基法修正後新制3月上路，零售通路基層人力排班再成焦點。萊爾富開出3家16小時的新店型拋出震撼彈，但超商不再24小時已非新鮮事，而是因應商圈特性、消費趨勢的生存之道。

台灣隨處可見24小時營業、全年無休的便利超商，本來就因為工作繁雜、「根本就是超人」，面臨找不到員工的困境。

萊爾富去年12月底開設3家非24小時營業店「Cstore」，規模僅是一般便利商店的一半，營業時間為16小時，從上午7時至晚間11時，營運成本節省1/3，且預計3年將開出500間店，在業界投下震撼彈。

勞動部今天才邀集國內四大量販業者包含好市多、家樂福、大潤發及愛買，就勞工工時及排班等相關問題進行座談。近日因勞動基準法修正新制3月將上路，成為民眾關注焦點。

但超商並非今年才逐漸調整營業型態因應，全家便利商店就指出，過往就有因應商圈特性不同，部分店舖會調整營業時間。像是台北市內湖的店舖，因為假日幾乎沒有上班族，而選擇在週末公休。

統一超商也表示，非24小時的門市之前就有，只是占比相當低。評估標準主要是依照整體事業發展方向、商圈屬性等去調整商品結構、門市大小等，且持續強化差異化的大店格、特色店、閱讀門市等不同型態的門市。

對此開設16小時的門市的萊爾富解釋，主要節省的營運成本並非單指人事，包含許多門市營運的成本綜合評估。Cstore成立是順應電商潮流與回饋消費者而生，以都會及住宅區為主，這些區域半夜顧客其實不多，為讓門市營運更有效率，選擇調整營業時間。

萊爾富表示，未來Cstore將是展店重點，在3年開拓要500間門市，預期將深入全台各鄉鎮住宅區與都會區等，店內坪數僅約20坪，面積和商品數都只有一般門市的一半，而一般門市展店從1300間，3年內僅會增加到1500間。

統一超商也說，相較於發展新店型，更著重在商品結構上強調價值感、流行性、高CP值等為主訴求，以呼應現在的消費趨勢。1070116

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