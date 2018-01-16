正隆出售中隆企業持股 每股獲利2.15元

（中央社記者韋樞台北16日電）工紙大廠正隆宣布，以人民幣13.1億元出售旗下香港中隆公司和上海中隆公司100%股權，獲利5.2億元(約新台幣23.8億元)，預計上半年入帳，可貢獻上半年每股獲利2.15元。



正隆指出，子公司Winvantage公司基於營運考量，董事會今天決定出售100%轉投資的Ever Onward公司及Ever Onward 100%轉投資的香港中隆和上海中隆有限公司股權，予港股及深圳股上市公司萬科企業轄下的全資子公司Sinobird控股公司(承購49%股權)及Hybest( BVI)公司(承購51%股權)。



正隆表示，此次出售總金額為人民幣13.1億元，預估處分利益約5.2億元(約新台幣23.8億元)。正隆說，預計上半年可完成簽約和交割，獲利可一次認列，將貢獻上半年每股盈餘(EPS)約2.15元。



正隆進一步指出，上海市政府2013年底發布關於清潔能源替代方案的文告，上海中隆已於2017年月25日停止造紙生產，並妥善處置所有員工；正隆集團大陸地區紙器廠的原紙需求，目前持續由台灣正隆供應，不足的原紙將於當地採購，並不會影響生產運作。



正隆說，子公司越南平陽造紙規劃年產能30萬噸工業用紙的廠房正興建中，預計今年年中投產，上海中隆停產所減少的產能，可望逐步由越南造紙廠來填補。1070116