/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 小紅莓玄松月健康公宅簡余晏

禍不單行 巴農遭通俄門特檢傳喚作證

>rss

正隆出售中隆企業持股 每股獲利2.15元

發稿時間：2018/01/16 19:52

最新更新：2018/01/16 19:52

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者韋樞台北16日電）工紙大廠正隆宣布，以人民幣13.1億元出售旗下香港中隆公司和上海中隆公司100%股權，獲利5.2億元(約新台幣23.8億元)，預計上半年入帳，可貢獻上半年每股獲利2.15元。

正隆指出，子公司Winvantage公司基於營運考量，董事會今天決定出售100%轉投資的Ever Onward公司及Ever Onward 100%轉投資的香港中隆和上海中隆有限公司股權，予港股及深圳股上市公司萬科企業轄下的全資子公司Sinobird控股公司(承購49%股權)及Hybest( BVI)公司(承購51%股權)。

正隆表示，此次出售總金額為人民幣13.1億元，預估處分利益約5.2億元(約新台幣23.8億元)。正隆說，預計上半年可完成簽約和交割，獲利可一次認列，將貢獻上半年每股盈餘(EPS)約2.15元。

正隆進一步指出，上海市政府2013年底發布關於清潔能源替代方案的文告，上海中隆已於2017年月25日停止造紙生產，並妥善處置所有員工；正隆集團大陸地區紙器廠的原紙需求，目前持續由台灣正隆供應，不足的原紙將於當地採購，並不會影響生產運作。

正隆說，子公司越南平陽造紙規劃年產能30萬噸工業用紙的廠房正興建中，預計今年年中投產，上海中隆停產所減少的產能，可望逐步由越南造紙廠來填補。1070116

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP