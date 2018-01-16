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北市新政陽台補登 老公寓屋主一起來

發稿時間：2018/01/16 20:14

最新更新：2018/01/16 20:14

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（中央社記者韋樞台北16日電）台北市今年推動新政「陽台補登」一起來，若36年屋齡以上老公寓屋主申請補登陽台面積，未來遇到都更和出售時，陽台坪數補登後也會反應在房價上，當年未登記陽台面積者應快登記。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市屋齡逾36年的老舊公寓，因為早期登記制度的原因，部分老公寓陽台面積可能未登記，雖然使用的空間不變，但若是遇到都更或轉售需求時，陽台補登後可以讓實際坪數增加，自然會反映在房價上。

若有屋主今年申請陽台補登，北市府將主動通知樓上樓下的鄰居一起來補登陽台面積。

曾敬德指出，陽台補登約在10年前曾掀起一波風潮，當時房地產已經歷一波漲幅，台北市的公寓價格上漲，有些屋主會透過陽台補登增加房屋的坪數與價格。不過屋主若自住未出售或參與都更的需求，陽台即使未登記也不會造成使用上的不便，因此部分屋主並未刻意主動去申請補登，若以台北市公寓平均房價一坪約50萬元推算，陽台坪數補登後也會反映在房屋的身價上。

信義房屋依內政部不動產資訊平台資料顯示，台北市屋齡40年以上的房子約有26萬戶，但無法準確判斷有多少老公寓的陽台未登記，如以總量來看可能還是有相當的數量。建議民眾可比對建物測量成果圖與現況是否相符，若發現陽台並未登記，或者陽台並未有測量結果等，都可以進一步向主管機關詢問。1070116

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