經部估今年出口年增上看5.51% 維持成長

（中央社記者廖禹揚台北16日電）國際景氣復甦，台灣去年全年進出口同創近7年最大增幅，經濟部國際貿易局今天表示，今年出口年增率預估將在4.07%至5.51%間，維持成長趨勢。



貿易局今天表示，去年全年台灣進出口分別年增12.6%及13.2%，為民國100年來最大增幅，格局穩健，主要受惠於國際景氣佳、國際原物料價格續漲，以及全球對半導體需求增溫，帶動國內電子零組件、資通訊產品、基本金屬、機械及塑化產品等出口呈兩位數成長。



貿易局蒐集國內外預測機構資訊指出，國際各主要預測機構普遍認為今年全球景氣將穩定成長，加上國內主計總處預測今年台灣出口成長率將達4.51%，台經院及中經院預估則分別3.65%及4.25%。



貿易局委託中華民國對外貿易發展協會預測，今年出口年增率預估落在4.07%至5.51%間，出口情勢依然穩健，但仍必須注意美國政策走向、中國大陸經濟狀況、國際原物料走勢、英國脫歐進展及地緣政治等不確定因素。



根據貿易局彙整資料，台灣去年對新南向市場進出口成長率分別為19.2%及13.4%，皆高於全球成長幅度，其中對馬來西亞出口表現亮眼，出口額103.68億美元，年增32.7%。



配合政府新南向政策，貿易局今年也將協助廠商新南向列為重點工作，包括擴大辦理台灣形象展、洽邀全球買主來台採購及新南向市場賣主來台推廣產品、加強與海外電商平台合作、協助5+2產業推動作法、推動台日企業共同拓展第三國市場、排除新南向市場貿易障礙。1070116