櫃買推動東南亞企業來台掛牌 60企業參與

（中央社記者韓婷婷台北16日電）櫃買中心16日於馬來西亞吉隆坡舉辦「2018臺灣資本市場說明會」，吸引近60家馬國企業熱烈參與，與會代表對櫃買中心推動東南亞企業來台投資及掛牌表達高度支持。



櫃買中心配合政府新南向政策，為吸引更多東南亞優質海外企業來台掛牌，與安侯建業聯合會計師事務所、永豐金證券及理律法律事務所共同前往馬來西亞吉隆坡舉辦「2018臺灣資本市場說明會」。希望藉由推動東南亞企業來台上櫃，促進台灣與東南亞國家經貿與投資的互惠交流，強化台灣資本市場與東南亞企業的連結，共創經濟發展雙贏的活水。



櫃買中心董事長陳永誠致詞表示，自2012年迄今，櫃買中心已陸續到馬來西亞進行業務推動5次，今年海外業務推動的第一站即安排到馬來西亞參訪。



他強調，櫃買中心自1994年成立以來，積極協助各企業成長與發展，已協助超過1000家企業進入資本市場。陳永誠表示，企業透過上櫃的規劃，讓公司制度化運作，吸引優秀人才，永續經營，更可妥善規劃培養二代接班傳承。



櫃買中心表示，截至2018年1月10日，櫃買中心主板市場已有746家企業掛牌，其中外國企業有34家，主要營運地在東南亞的外國企業有13家。



安侯建業聯合會計師事務所主席于紀隆表示，馬來西亞華商企業普遍面臨產業升級、家族傳承與接班、拓展品牌通路等挑戰，建議企業應該透過整併合作，互相串聯供應鏈、產品及通路，以打團體戰與策略聯盟模式，創造與其他企業的差異性，藉此拓銷東協市場。



永豐金證券董事長朱士廷表示，海外企業選擇掛牌地點的主要考量因素，包括上市櫃成本、募集資金難易度、法律稅務規範、語言文化熟悉度、資金運用彈性及企業未來發展等。台灣資本市場具有本益比高、周轉率及流動性佳、再籌資工具多，且上市櫃成本合理等優勢。



櫃買中心此行將拜訪馬來西亞數家優質企業，包含快時尚連鎖商店、生物科技、保健食品、家具及網路平台等不同產業。1070116