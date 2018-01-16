歐盟避稅黑名單奏效 傳多國合作盼除名

（中央社記者唐佩君布魯塞爾16日專電）歐盟去年將巴拿馬、南韓及澳門等17個國家或地區，列為避稅天堂黑名單。歐盟對抗稅務不合作的作法告捷，歐洲媒體今天報導，部份國家承諾合作，可能在明天的會議中除名。



歐洲多家媒體今天報導，歐盟官員提議對已承諾合作的國家或地區重新調整，目前傳出南韓、澳門、巴拿馬等約8國或地區，可望自黑名單中移除，預料明天將開會討論，但歐盟方面今天未評論報導。



2017年12月，歐盟財長會議通過一份歐盟以外的避稅天堂黑名單，上榜主因是稅務不合作，這些國家除形象受損外，還可能面臨歐盟祭出的防禦措施，例如禁止獲得歐盟資金及須揭露更多跨國企業資訊等。



若不想被歐盟列入黑名單，各國需達到或承諾落實3項標準，包括具備公平的租稅法規、達到透明化標準、執行經濟合作暨發展組織（OECD）制定的反稅基侵蝕與利潤移轉行動計劃（BEPS）。



原先名單包括南韓、澳門、美屬薩摩亞（American Samoa）、巴林、巴貝多（Barbados）、格瑞那達、關島、馬紹爾群島、蒙古、納米比亞（Namibia）、帛琉、巴拿馬、聖露西亞（Saint Lucia）、薩摩亞、千里達及托巴哥（Trinidad and Tobago）、突尼西亞和阿拉伯聯合大公國。1070116