稅改啟動協商 柯建銘:有心談就有調整空間

（中央社記者溫貴香、劉冠廷、陳俊華台北17日電）立法院長蘇嘉全今天表示，攸關稅制改革的所得稅法修正草案下午兩點展開朝野黨團協商；民進黨團總召柯建銘說，在野黨有心談就有調整空間，盼一天內完成協商。



立法院臨時會院會凌晨三讀修正通過農田水利會組織通則，水利會改制為公務機關，將停止辦理會長及會務委員選舉，會長任期屆滿由政府指派；準用公務人員行政中立。



蘇嘉全會後受訪表示，下午兩點緊接著將召集朝野黨團討論攸關稅制改革的所得稅法部分條文修正草案，因稅改方案爭議較少、沒政治色彩，且稅制改革方案人民比較有感，對人民比較有利，例如所得稅扣抵額的增加，會讓所得收入屬於中下階層的人可以減稅。



根據財政部提出的稅改方案，標準扣除額將由新台幣9萬元調高為11萬元，有配偶者加倍扣除，薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額則由12.8萬元調高為18萬元，並刪除最高稅率45%的課稅級距，課稅級距由六級修正為五級，最高稅率降至40％。



記者問所得稅扣除額有無加碼的空間？蘇嘉全說，尊重朝野黨團之間的協商。



他進一步說，立法院會宣讀一個稅改案就要6個小時，若有意見，朝野可各自表達立場，基本上，每一條條文要讓朝野黨團都同意不容易，但希望尋求更多條文共識的目標會盡量追求。



記者問稅改相關修法是否19日完成三讀？蘇嘉全說，要看朝野協商結果，朝野若要讓稅制改革盡速上路，從今年開始實施，審查速度就會快，若朝野對於修正條文意見非常多且歧異非常大，不願意妥協又不願到院會進行表決，可能就會拖延。



民進黨立法院黨團總召柯建銘說，只有把4個黨團的稅改版本抽出逕付二讀，其他立委個人提案就不處理，如果在野黨有心好好談，都還有調整的空間，希望一天就能協商完成。



中國國民黨立法院黨團首席副書記長曾銘宗向中央社記者表示，黨團會堅持小型的中小企業的營所稅維持17％，規模較大型的中小企業要適用20％，這部分沒意見；但會爭取幼兒學前教育特別扣除額提高為12萬元以及2萬5000元的學貸特別扣除額。



股利的部分，曾銘宗說，是要用分級課稅還是何種方式，協商時再進行論述。1070117