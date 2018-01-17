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榮工大發廠6月民營化 政府最大股東

發稿時間：2018/01/17 11:27

最新更新：2018/01/17 11:27

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（中央社記者呂欣憓台北17日電）國內少數有能力處理有害事業廢棄物的大型處理廠、退輔會下轄榮工大發廠6月中旬將民營化，政府握有股權42%為最大股東，可配合政策有效處理南部廠商的事業廢棄物。

上報報導，前行政院長林全去年臨卸任前因考量「榮民工程股份有限公司大發廢棄物處理廠」為國內唯一公營的事業廢棄物處理廠，且大發廠肩負政府任務，具有公益性和市場寡佔特性，一旦民營化恐造成處理價格高漲，於是在去年8月底臨急將大發廠民營化案喊停。

報導指出，沒想到行政院長賴清德上任一個月後，隨即在愛將、國家發展委員會主委陳美伶主持會議評議後敗部復活，大發廠將在今年完成民營化。

退除役官兵輔導委員會今天發布新聞稿指出，退輔會所屬的榮工大發廠，為經濟部工業局輔導之北、中、南三區事業廢棄物綜合處理中心之一，為提升經營效率，強化廢棄物處理能量，經行政院召集各相關部會於106年3月16日核定榮民公司以大發廠資產作價，併同民間投資人團現金出資方式，成立民營新公司。

退輔會表示，榮工大發廠為國內目前唯一的公營事業廢棄物處理中心，負有平抑市場價格、協助政府維持產業秩序等公益目標，為有效掌握公股經營權，規劃政府持有大發廠民營化新公司股權至42%，並約定民間投資人須組成投資人團，但單一民營投資人持股不得逾民營化新公司股份40%，故政府為最大單一股東。

退輔會表示，政府可透過公股實質參與，未來配合經濟部工業局政策，以合理價格有效處理南部地區廠商的事業廢棄物。

退輔會表示，為求大發廠移轉民營審慎周延，榮民工程公司慎密辦理大發廠資產評訂價格作業，今年1月15日公告招標，3月15日開標，預計於6月中旬成立民營化公司，退輔會將督導榮民工程公司於兼顧政府、公司及清理效率前提下，如期完成大發廠移轉民營。1070117

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