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IEK：製造業附加價值創23年新高

發稿時間：2018/01/17 11:44

最新更新：2018/01/17 11:44

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（中央社記者黃雅娟台北17日電）工研院產業經濟與趨勢研究中心今天預估2018年製造業產值年增率3.49%，而2016年製造業附加價值率寫下23年新高。IEK建議，業者及政府應趁機加碼升級技術，持續創造附加價值。

工研院產業經濟與趨勢研究中心（IEK），根據台灣製造業趨勢預測模型（Current Quarterly Model, EQM），今天公布2018台灣製造業產值成長率，預估為3.49%，產值為新台幣18.93兆元。

IEK評估，全球景氣延續成長，通膨溫和成長，加上美國落實稅改方案，有望帶動全球需求，加上民間企業若響應政府政策增加投資，有望挹注整體產業發展。

不過產業發展也有負面影響因素，IEK表示，美國升息加上歐元區減少寬鬆力道，匯市波動可能成為影響因素；中國大陸的污染防制，可能影響台商營運；美中貿易問題跟政治問題掛鉤，恐帶來貿易摩擦，而新世代的行動裝置銷售情形，也牽動台灣供應鏈表現。

IEK副組長陳志強表示，由於製造業附加價值持續進步，2016年突破30%大關，已經創下23年新高，2017年表現將比2016年更好；其中以化工產業附加價值年增12.2%，表現贏過其他製造業，盈餘更大增26.7%。

陳志強指出，由於製造業的研發外溢效果，超過新台幣1400億元，遠遠高於農業、服務業約為400億及200億元，建議製造業者，趁著景氣回溫加碼投資技術升級；政府則應該引導產業跟研發法人合作，投入新技術跟產品開發，有望持續創造產業附加價值。

觀察2018年製造業各類別，IEK預估，受惠2017下半年出口表現強勁，電子業銷售跟存貨持續擴張；民生工業則持續連6季呈現擴張趨勢，但基期偏高，可能讓民生工業銷售年增率增幅縮小。

而金屬機電跟化學工業銷售擴張，庫存微降，由於國際原物價格回升，加上全球景氣持續復甦，庫存順利消化，且中國大陸嚴格執行污染管制，擴大去化低階產能目標，IEK認為，金屬機電跟化學工業經濟的情勢穩健中逐漸轉強。

IEK表示，預估今年製造業各產業產值年增率，金屬機電、資訊電子、化學工業及民生工業，將分別年增2.42%、3.96%、4.88%及1.86%；產值則分別為5.28兆、6.65兆、4.68兆及2.33兆元。1070117

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