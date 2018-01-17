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宏碁參與建置仰光市公車電子支付系統

發稿時間：2018/01/17 12:04

最新更新：2018/01/17 15:05

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緬甸首個交通電子支付系統將建置在仰光市公車上，由台灣宏碁旗下子公司宏碁智通公司（Acer ITS）與Excel KC Myanmar合作得標。圖為仰光市公車（YBS）中央社記者劉得倉仰光攝 107年1月17日緬甸首個交通電子支付系統將建置在仰光市公車上，由台灣宏碁旗下子公司宏碁智通公司（Acer ITS）與Excel KC Myanmar合作得標。圖為仰光市公車（YBS）中央社記者劉得倉仰光攝 107年1月17日

（中央社記者劉得倉曼谷17日專電）台灣宏碁旗下子公司—宏碁智通公司（Acer ITS）與Excel KC Myanmar合作承攬，參與緬甸第一大城仰光公車電子支付系統建置標案，這是緬甸第一個交通電子支付系統。

緬甸伊洛瓦底江雜誌社（The Irrawaddy）報導指出，仰光省政府去年8月啟動仰光市公車電子支付系統建置工程標案，日前開標，由Excel KC Myanmar得標，Excel KC Myanmar將與台灣宏碁公司旗下的宏碁智通公司合作，得標主因是宏碁智通公司擁有完整的硬體和技術。

報導指出，這次共計14家業者參與，3家獲得競標權，最後由Excel KC Myanmar得標。

全案投資金額200億緬甸幣（約新台幣43億元），此一電子支付系統將安裝在仰光公車的100線公車路線、近5000輛公車上，每天乘客數超過200萬人次。

仰光約有520萬名市民，但市區禁行機車，是東協國家城市所罕見，近年快速發展，私人小客車快速增加，交通擁塞情況日益嚴重，公車是一般市民主要交通工具。

宏碁公司表示，宏碁智通公司在台灣智慧交通系統業務市占率達7成，同時有多卡應用和車牌辨識及雲端服務等多元功能，也可以提供智慧城市多項解決方案。有關仰光市公車電子支付系統建置工程合作案的相關程序仍在進行中，將在適當時機公布合作內容和細節。1070117

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