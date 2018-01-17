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瑞銀看好新台幣今年續升 股優於債

發稿時間：2018/01/17 12:07

最新更新：2018/01/17 12:07

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（中央社記者蔡怡杼台北17日電）瑞銀說，股票是去年表現最好的資產類別，目前未見牛市終結訊號，今年維持股優於債看法，建議增持中國大陸、印尼及泰國股市，並預期美元今年續弱，新台幣等新興亞幣今年續強。

瑞士銀行今天舉辦財富管理2018年投資前景會，瑞銀財富管理投資總監辦公室股票分析師陳彥甫表示，股票是去年表現最好的資產類別，尤其是日本除外的新興亞股，而儘管這波股市多頭已經走了9年，相對過去平均的3年長，但目前尚未見到牛市終結的訊號，持續看好股市優於債市。

根據瑞銀統計，若以美元計價，日本除外新興亞股去年股市漲幅達41.7%，高居各類資產之冠，其次則是新興市場股市的37.3%、歐元區股票的26.6%，跑贏全球股市去年的24%漲幅，至於美元指數去年下跌9.9%，表現最弱勢。

陳彥甫指出，目前全球PMI(製造業採購經理人指數)處於擴張階段，且所有地區市場的獲利動能都趨向正面，獲利成長強勁支持股市上揚，股票估值仍合理。若把牛市分成前、中、後期來看，後期漲幅不一定比前段低，且過早退場可能失去很多的獲利機會。

陳彥甫強調，在經濟和獲利增長強勁增長下，今年股票仍將提供高於其他資產類別的預期回報，尤其亞洲市場去年扭轉了多年頹勢，亞洲股票仍具吸引力。

他說，2010年底至2016年間亞洲股市跑輸美股97%，但2017年跑贏美股18%，目前日本除外亞股的預期本益比低於全球股票20%，瑞銀建議增持中國大陸、印尼以及泰國股市。

在亞洲貨幣方面，陳彥甫說，在美國貨幣政策以及稅改推動下，短期美元有升值空間，但整體來說，美元今年還是弱勢的，而新興亞幣則有升值空間，如韓元、新台幣、泰銖、新加坡元和馬來西亞貨幣林吉特兌美元將走高，至於日圓在日本經濟未明顯復甦前，今年日圓將會橫盤整理，而歐元對美元今年目標匯率為1.25至1.26美元。1070117

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