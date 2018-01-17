市售非木質手杖 2成支撐力不足

消基會與經濟部標準檢驗局17日舉行記者會表示，106年上半年於中部地區各輔具量販店及網路賣家等販賣通路，隨機購買10件非木質手杖商品執行檢驗，發現靜態負載試驗有2件不符合國家標準規定。中央社記者謝佳璋攝 107年1月17日

（中央社記者廖禹揚台北17日電）經濟部標準檢驗局與消基會抽查市售非木質手杖，發現2成產品在品質檢測項目中的靜態負載試驗不符國家標準規定，有支撐力不足風險。



台灣65歲以上人口占比，預估民國115年為20%，達到超高齡社會門檻，標檢局與中華民國消費者文教基金會抽查高齡人口常使用的非木質手杖，發現去年上半年透過中部地區各輔具量販店及網路賣家等販售通路，購入的10件商品中，有6件不符規定。



在品質檢測項目中的靜態負載試驗，2件商品在施加標準規定負載時，杖身變形量超過標準限制值12釐米，不符國家標準規定，有支撐力不足的風險，將依商品檢驗法廢止產品驗證登錄，並通知業者限期回收改正，如屆期未改正，將處新台幣10萬元以上、100萬元以下罰鍰。



此外，10件抽查商品中，4件不符標準檢驗標識規定，4件不符中文標示規定，同樣通知業者限期改正。



標檢局提醒，消費者選購手杖時，除檢查商品是否貼附商品檢驗標識及完整中文標示外，使用時應隨時檢查手杖，若有明顯損傷，應立即停用；若杖端膠頭有磨損或顯著脫落情形，應立即更換，確保使用安全。1070117