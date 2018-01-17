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汽車產值站穩6000億 IEK看增2%

發稿時間：2018/01/17 12:53

最新更新：2018/01/17 12:53

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（中央社記者黃雅娟台北17日電）工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心（IEK）今天發表2018年汽車暨零組件產業景氣展望，預測台灣汽車產業產值成長1.2至2.1%，今年可望繼續站穩新台幣6000億元大關。

IEK經理石育賢表示，由於景氣回升，消費者信心擴增，加上新車型推出，刺激國內買氣，再者政府第三年加碼推動汰舊換新，並獎勵二手車出口，有望加速汰換國內占比逾半的老舊車種，而全球汽車自動化的發展，有助提升整體汽車產業附加價值。

雖然2017年國內新車掛牌數44.5萬輛創下12年新高，進口車也衝破市占率40%的歷史新高，國產車銷售反而年減3.7%。

IEK指出，台灣國產車92%銷往中東國家，由於國際油價下降，影響購買意願，2017年國產車出口不到4萬台，年度下降幅度達2成以上。而零組件銷售50%以國內車輛為主要供應，加上零組件業多為中小企業，面對低價競爭，競爭更為嚴峻。

IEK認為，台灣不僅整車內需市場受到進口車壓迫，外銷國家需求疲弱，整車出口已經連續兩年大減，在開發車載駕駛安全輔助系統、導航娛樂配備及新車開發上，都遇到經濟規模的問題，2018年需要新的策略。

根據IEK統計，2017汽車總產值為新台幣6109億元，整車產業占比為30.4%，汽車零組件占比約為35.6%，汽車電子則為34%；而汽車整車產值年減3.5%，汽車電子產值首次超越整車，年增率大增14.3%。

IEK建議，產業應響應政府電動車政策，發展電動化次系統等，以拓展國際市場；此外，台灣10年以上車齡比例超過一半，短期建議國產新車加裝ADS，或是智慧型安全帶及安全氣囊產品。

而未來可預見自駕車及AI人工智慧將是新發展趨勢，IEK認為可在六都先行發展駕駛安全車輛系統、車聯網等，早日驗證自動駕駛新型技術與營運服務，為台灣汽車產業進軍國際打下基礎。1070117

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