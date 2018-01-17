櫃買中心招商 KPMG馬國說明會反應熱烈

（中央社記者郭朝河吉隆坡17日專電）為積極推動政府新南向政策，KPMG安侯建業聯合會計師事務所昨日在馬來西亞舉辦「2018年台灣資本市場說明會」，吸引超過50家有意來台掛牌的企業前來參加，場面熱烈。



這次招商團在證券櫃檯買賣中心董事長陳永誠率隊下，與中介機構一同前往。陳永誠表示，自2012年起迄今，櫃買中心已陸續到訪馬來西亞進行業務推動5次，將馬來西亞列為東南亞海外業務推動的重點地區，而今年海外業務推動的第一站，即安排來到馬來西亞參訪。



他強調，櫃買中心積極配合政府新南向政策，希望藉由推動東南亞企業來台上櫃，促進台灣與東南亞國家經貿與投資的互惠交流，強化台灣資本市場與東南亞企業的連結，共創經濟發展雙贏的活水泉源。



截至2018年1月10日，櫃買中心主板市場已有746家企業掛牌，其中外國企業有34家，主要營運地在東南亞之外國企業有13家。



他說，未來櫃買中心將以在台灣資本市場所具備的合理本益比、合理周轉率、再籌資市場接受度高等優勢，協助企業發展茁壯。



KPMG安侯建業主席于紀隆則表示，截至目前為止，東南亞企業來台掛牌家數20家，KPMG所簽證的企業有高達8家，市佔率為業界第一。



他說，東協企業正值崛起階段，台灣政府也積極推動新南向政策，台灣資本市場應如何抓緊此一良機，在東協各國資本市場成型前的空窗期，吸引東協優良企業來台掛牌，打造台灣資本市場成為「東協概念股」平台，進而爭取國際資金挹注，已是刻不容緩的重要議題。1070117