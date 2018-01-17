台股擺尾攻上11000點 再創27年新高

台股17日終場上漲18.69點，以11004.80點作收。（中央社檔案照片）

（中央社記者韋樞台北17日電）儘管美股開高走低收黑，但台股今天在台積電撐盤下穩住多頭信心，尾盤買盤再現，指數站上11000點關卡，小漲18.69點，再創1990年4月3日以來逾27年新高。



台股終場上漲18.69點，以11004.80點作收，漲幅0.17%，成交值溫和放大至新台幣1470.13億元。



受到歐美股市創高後壓回收黑影響，台股早盤開低走低，一度下跌44點，電子和傳產類股零星表態，金融股熄火，多方買盤呈現居高思危，指數在高檔震盪；近11時跌幅逐步收斂，一度站上11001點，但隨後再度回測支撐。



大盤在尾盤由傳產股發動攻勢，包括營建、水泥、橡膠、汽車、航運、觀光等類股帶動大盤走揚；而16日表現強勢的生技股今天走跌，浩鼎跌停171元，下跌18.5元，前行政院長林全擔任董事長的東洋今天則開平高後走低，收在102.5元，下跌3元。



電子股方面，去年每股盈餘達14.36元的南亞科今天盤中走弱，收在最低的81元；明天將舉行法人說明會的台積電在ADR上漲2.52%下，法人買盤相對強勁，尾盤收在242元，上漲1.5元；大立光則失守4000元關卡，下跌20元，收在3980元。



股市資深分析師林成蔭表示，過去帶動台股大漲的成長股正在整理階段，取而代之的是價值股。台股今年以來投資報酬率表現突出的類股是水泥、油電、金融、航運和電子股中的資訊科技等，均屬價值股，今天尾盤扮演了推動大盤越過11000點大關的要角；電子股中的半導體股還算強，但台股在高點已有震盪換手跡象。



林成蔭指出，由於美國今年縮表的金額可能增多，大陸人行和日本央行表面看來仍貨幣寬鬆，但實際已有緊縮情形，台灣有可能到下半年才升息，因此上半年是資金最寬鬆時期，台股指數有機會繼續創新高。



他提醒，美股一路上漲以來沒有明顯的修正，今晨的美股開高收黑，有可能是整理的開始，台股則看個股表現，整體大盤仍看多，但可以多注意價值股；至於新手機的市場需求、虛擬貨幣的盛衰有可能導致處理器、繪圖晶片等訂單的增減，值得投資人注意相關個股。1070117



台股拉尾盤 攻上11004點



（中央社台北17日電）台北股市今天開低走高，收盤漲18.69點，為11004.80點，漲幅0.17%，成交金額新台幣1470.13億元。



加權指數開盤為10976.13點，盤中最高11030.22點，最低10942.95點；不含金融股指數9317.12點，漲19.23點。



八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.56%、食品股跌0.15%、塑化股跌0.05%、紡織股跌0.31%、機電股漲0.18%、造紙股漲0.58%、營建股漲1.53%、金融股跌0.07%。



委買張數1343萬3767張，委賣張數1065萬826張，成交張數744萬2308張。



收盤時上漲468家，下跌340家，持平105家。



成交量前5名個股為群創、元大滬深300正2、友達、浩鑫、宏碁。



漲幅前5名個股為大山、承啟、正峰新、柏騰、東華。



跌幅前5名個股為達方、台光電、百和、南亞科、志聖。1070117