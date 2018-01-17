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年貨大展18日登場 北港媽祖移駕坐鎮

發稿時間：2018/01/17 18:53

最新更新：2018/01/17 20:03

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朝天宮董事長蔡咏鍀（右）及中華民國對外貿易發展協會副董事長莊碩漢（左）17日恭迎北港媽祖鑾駕北上2018世貿年貨大展展場坐鎮，可望在展期間吸引祈福人潮。（外貿協會提供）中央社記者廖禹揚傳真 106年1月17日朝天宮董事長蔡咏鍀（右）及中華民國對外貿易發展協會副董事長莊碩漢（左）17日恭迎北港媽祖鑾駕北上2018世貿年貨大展展場坐鎮，可望在展期間吸引祈福人潮。（外貿協會提供）中央社記者廖禹揚傳真 106年1月17日

（中央社記者廖禹揚台北17日電）世貿年貨大展明天將在世貿一館登場，貿協今天恭迎遠從雲林北港北上的媽祖鑾駕，貿協祕書長葉明水表示，今年有約600個攤位展出，在媽祖加持下，可望吸引逾30萬人次民眾參觀。

中華民國對外貿易發展協會主辦的第五屆「世貿年貨大展暨禮品贈品展」將於18日至22日在台北世貿一館展出，今天下午在展場恭迎北港媽祖鑾駕，由朝天宮董事長蔡咏鍀及外貿協會副董事長莊碩漢擔任主祭官，進行安座儀式，祈求年貨展順利。

葉明水受訪指出，今年年貨展邀請近350家廠商，約600個攤位，較去年稍增，他笑說，在媽祖加持下，應可吸引許多來祈求平安、點光明燈、鑽轎底的民眾，增加參觀採購人潮達往年平均逾30萬人次水準。

葉明水表示，今年展覽廠商包括近50家外國廠商，以及澎湖、花東等全台各地廠商，讓民眾可以不必淋雨吹風，在世貿就能買到台灣各地甚至世界各地的名產，現場也配合物流服務，讓民眾輕鬆購物，提前準備年節所需的各種禮盒與年菜等。

葉明水透露，今年活動請到「網紅」到現場直播，希望透過線上管道推廣產品，可望吸引更多年輕朋友購買。

年貨展期間每天上午10時起將限量發送99份福袋，讓參觀民眾沾沾喜氣，此外，展中還推出「福年好禮旺不完」活動，當日累積消費滿新台幣999元，即可依消費憑證換抽獎券一張，天天抽出價值約2萬元的純金元寶及高級家電等大禮。

現場還將限時限量舉辦超擲銅板購、擲笅拿好禮、幸運球輪轉抽紅包等活動，加上馬戲、魔術等近50場舞台表演，讓民眾提前感受年節熱鬧氣氛。1070117

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