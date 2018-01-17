珍奶賣遍全球 六角年終最高領12個月

六角國際（2732）旗下「日出茶太」賣遍全球，成功把台灣珍奶推向國際舞台，帶動2017年營收飆新高，董事長王耀輝今天在尾牙上宣布，年度表現績優員工可領高達12個月年終。（六角提供）中央社記者江明晏傳真 107年1月17日

（中央社記者江明晏台北17日電）六角國際旗下「日出茶太」賣遍全球，成功把台灣珍奶推向國際舞台，帶動2017年營收飆新高，董事長王耀輝今天在尾牙上宣布，年度表現績優員工可領高達12個月年終。



六角旗下「Chatime日出茶太」品牌衝刺全球茶飲市場，除北美、澳洲與東南亞國家，開店腳步也跨足歐洲各地，法國羅浮宮周邊、香榭大道、度假海島如塞班島、馬爾地夫等均有日出茶太身影，扮演把台灣珍奶推向國際舞台的最佳推手。



受惠日出茶太海外布局有成，加上新的餐飲品牌發展效益，近幾年集團合併營收皆有兩位數的成長率，2017年全年營收達新台幣24.98億元，創歷史新高點。



王耀輝今天在尾牙送出大禮，年度表現績優員工可領到高達12個月的年終獎金，但實際符合資格人數多少、集團平均年終多少仍在人資考核階段，後續才會對外公布。



因應集團多元化品牌快速擴展與積極開發海內外市場，六角也將全面徵求人才，預估今年加薪可維持過往3%至10%的調漲。



展望2018年，六角看好三大發展計畫帶動營運動能，預估今年成長將優於過往幾年，有爆發性的表現。



六角進一步說明，除將持續深化及擴大Chatime日出茶太品牌市場占有率，今年品牌海外發展會把市場重心放在歐洲及中南美洲國家。



此外，去年底與中國大陸杭州瑞里餐飲的戰略股權合作，在中國大陸茶飲市場拓點目標上看1600家，結合Chatime日出茶太的國際版圖，旗下2018年全球店家數將可望突破2500家，成為手搖茶飲龍頭品牌。同時，澳洲子公司Infinite Plus Pty.Ltd擁有超過100家Chatime日出茶太據點，計畫今年在澳洲掛牌。



針對餐食市場布局，由六角轉投資的王座國際餐飲擁有杏子日式豬排、段純貞牛肉麵、大阪王將及探魚等餐食品牌，則計畫在今年年中登錄興櫃，初期以代理品牌為主要發展策略，除了將加快海內外市場布局及走向國際，也看好台灣平價餐飲的市場發展性，計畫在今年推出2到3個自有或代理餐食品牌。1070117