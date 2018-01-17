全球首本八放珊瑚圖鑑 涵蓋東沙環礁119種

海洋國家公園管理處將出版全世界第一本熱帶海域八放珊瑚圖鑑，由台大教授戴昌鳳耗費2年，在東沙環礁外環礁北、東、南側發現119種的種類。圖為八放珊瑚捕食構造珊瑚蟲觸手。（海管處提供）中央社記者陳政偉傳真 107年1月17日

（中央社記者陳政偉台北17日電）東沙環礁擁有豐富的海洋生物資源，海管處今天宣布，將出版全世界第一本熱帶海域八放珊瑚的鑑種圖鑑，涵蓋台大教授戴昌鳳耗時2年，在外環礁北、東、南側共發現的119種。



海洋國家公園管理處發布新聞稿表示，與全球少數珊瑚專家之一的台灣大學海洋研究所教授戴昌鳳合作，共同完成全世界第一本熱帶海域八放珊瑚的鑑種圖鑑，並將在今年出版。



海管處指出，因為相關的知識與技術較不普遍，過去要瞭解以軟珊瑚為主要成員的八放珊瑚並不容易。



海管處說，全世界研究八放珊瑚的專家並不多，參考資料更少，使研究及分析這類生物的工作非常困難，出版專門的圖鑑更是不易。



海管處指出，這本圖鑑除了具備鑑定八放珊瑚種類的工具書功能，更有豐富的八放珊瑚生態照片，為認識這種海洋生物的讀物首選。



海管處表示，透過戴昌鳳教授30多年來在珊瑚礁生物與生態系的調查研究經驗，並耗費2年的時間，在廣大的東沙環礁海域搜尋各種八放珊瑚的蹤跡，目前共發現了119種。



海管處所轄的東沙環礁國家公園位在南海北部，是海洋生物的重要棲息地，以其珊瑚礁生態著稱，擁有豐富的珊瑚、海草、魚類、甲殼類、螺貝類等生物，是海洋生物多樣性的寶庫。



根據海管處資料，東沙環礁外環礁的珊瑚礁，屬於開放性海域，水流交換良好、波浪作用力大、水也深、水質清澈、透光度高，平均珊瑚覆蓋率也高。



海管處指出，在這些多樣的生態環境與生物物種中，主要分布在東沙環礁外環礁北、東、南側的八放珊瑚，其美麗的色彩與姿態，有時點綴、有時成群地讓海中的珊瑚礁生態系充滿活潑的朝氣。1070117





海洋國家公園管理處將出版全球首本熱帶海域八放珊瑚圖鑑。海管處表示，所轄的東沙環礁國家公園位在南海北部，以其珊瑚礁生態所著稱。圖為杯型肉質軟珊瑚。（海管處提供）中央社記者陳政偉傳真 107年1月17日