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台水去年花34億買水 擬找北水喬水價

發稿時間：2018/01/17 19:30

最新更新：2018/01/17 19:41

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（中央社記者黃雅娟台北17日電）台水一年花錢買水高達新台幣34億元，台水董事長郭俊銘今天表示，今年預計再找北水洽談水價，希望北水「不設門檻」，每度水都是3.5元，讓石門水庫可以常態性保持滿水位。

台水自有水權僅38%，去年一年光是買水就花了34.56億元，較105年多出將近5億元。台水今天在經濟部召開年度績效與展望記者會，郭俊銘表示，預計今年會再跟北水洽談有關水價的問題。

「3塊半它的利潤都還很好。」郭俊銘指出，去年一天最高曾經跟北水買過68萬噸的水，38萬噸以下每度5.9元、38萬噸以上每度3.5元，今年希望北水「不設門檻」，統一用3.5元的價格賣給台水。

郭俊銘坦言，因為北水水資源豐沛，加上潔淨度非常高，如果降價到3.5元，一定會無限制的跟北水買水，讓石門水庫維持常態性滿水位。

中期來看，郭俊銘表示，希望半年內可以跟北水來談共同調度問題，不過要解決新竹以北的缺水問題，即便可以從北水調度，還是需要把專管設好，估計至少需要3年時間來完成。

台水今天表示，106年創造「一零、二低、二高」新紀錄，包括在颱風期間大規模停電，豪雨侵襲造成原水濁度飆高，台水仍然創下零停水紀錄；「二低」指的是漏水率及成本控制創下新低；「二高」則是指全年售水量及盈餘創下歷史新高。1070117

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