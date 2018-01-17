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柴油醜聞未影響 福斯蟬聯全球最大車廠

發稿時間：2018/01/17 19:51

最新更新：2018/01/17 20:44

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德國福斯集團2017年賣出1074萬輛車，連續第2年蟬聯全球最大車廠。圖為福斯去年在法蘭克福車展展出的電動車款e-Golf。中央社記者林育立柏林攝　107年1月17日德國福斯集團2017年賣出1074萬輛車，連續第2年蟬聯全球最大車廠。圖為福斯去年在法蘭克福車展展出的電動車款e-Golf。中央社記者林育立柏林攝　107年1月17日

（中央社記者林育立柏林17日專電）德國福斯汽車集團未受柴油引擎排放造假醜聞的衝擊，去年旗下12個品牌共賣出1074萬輛各式車型，創史上最高紀錄，連續第2年蟬聯全球最大車廠。

總部位於沃佛斯堡（Wolfsburg）的福斯（Volkswagen）指出，2016年賣出1030萬輛車，去年成長4.3%，達1074萬輛，尤其在東歐、中國和美國市場寫下佳績。

福斯的主要競爭對手日本豐田（Toyota），去年賣出1035萬輛，較一年前成長2%。

2015年9月，福斯在美國環保當局壓力下，承認柴油引擎排放測試造假，企業形象大傷，到目前為止已付出至少250億歐元（9000億台幣）的賠償金與和解金。

不過，柴油車市場主要在歐洲，醜聞影響侷限在歐洲柴油車的銷售量，對汽油車影響不大。

福斯目前全力衝刺電動車和自動駕駛，打算未來5年投資340億歐元（1兆2000億台幣），目標在2025年前成為全球電動車的領導者。

福斯是德國最重要的汽車集團，旗下包括福斯、奧迪（Audi）、ŠKODA、SEAT一般車種品牌，保時捷（Porsche）、藍寶堅尼（Lamborghini）、Bugatti等跑車、豪華轎車賓利（Bentley）、機車杜卡迪（Ducati）、福斯商旅（Volkswagen Nutzfahrzeuge）、卡車MAN和Scania等12個品牌。1070117

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