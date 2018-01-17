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外資近半年首見買超百億 狂掃金融股

發稿時間：2018/01/17 20:47

最新更新：2018/01/17 20:47

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（中央社記者吳家豪台北17日電）外資及陸資今天買超達新台幣110.76億元，是自去年7月11日、近半年以來首次再現百億買超，推升台股創逾27年新高；金融股為外資買盤主力，部分資金流向權值電子股及面板股。

儘管美股開高走低收黑，但台股今天在台積電撐盤下穩住多頭信心，尾盤買盤再現，指數收在11004.80點，成交值新台幣1470.13億元。外資及陸資今天買超110.76億元，投信賣超0.93億元，自營商賣超1.4億元；三大法人合計買超108.43億元。

相較於16日買超36.8億元、15日買超24.26億元的溫和表現，外資今天買超力道大增，前10大買超個股有半數是金融股；其中，開發金買超張數達1.91萬張、新光金買超1.85萬張、元大金買超1.25萬張、台新金買超1.2萬張，中信金買超7305張。

公股銀行包括永豐金、臺企銀、第一金、兆豐金、合庫金也獲外資青睞，分別買超6911張、6166張、4974張、4497張、3825張。

面板族群今天衝上外資買超個股前兩名，群創買超張數高達9.1萬張，友達也買超4.2萬張；權值電子股台積電、鴻海分別獲買超1.58萬張、6439張；受惠於漲價題材的中鋼買超9214張。

凱基投顧日前出具研究報告表示，儘管過去兩個月科技股遭逢多重利空與資金失血的窘境，仍預期科技股有望於1月下旬起重啟多頭，並加入類股輪動的行列，看好產業或族群包含蘋果iPhone供應鏈、半導體、資料中心、汽車節能、塑化、銀行等。1070117

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