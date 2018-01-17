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鴻海子公司申請赴陸上市 擬投資8大項目

發稿時間：2018/01/17 21:25

最新更新：2018/01/17 21:25

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（中央社記者鍾榮峰台北17日電）鴻海子公司富士康工業互聯網擬在中國大陸上市，鎖定投資8大項目，重點發展雲端運算、網路通訊及科技服務業務，強調不影響鴻海在台灣繼續上市。

鴻海將在31日召開股東臨時會，將討論子公司富士康工業互聯網首次公開發行人民幣普通股（A股）股票，並申請在中國大陸上海證券交易所上市案。

針對富士康工業互聯網上市目的，鴻海在股東臨時會開會通知書指出，為因應中國大陸網路通訊及雲端運算市場的快速成長，整合網通、雲端運算等相關製造公司及業務到富士康工業互聯網，以拓展中國大陸相關產業市場，吸引並激勵當地優秀專業人才，增強集團全球競爭力。

在財務方面，鴻海指出，富士康工業互聯網募集資金到位後，可提升並改造現有生產線，提高業務競爭力，並購置研發測試設備，引進高階研發人才，增強集團自主創新能力，為集團帶來新收入和利潤成長點。

若富士康工業互聯網在A股成功上市，鴻海指出，可為集團搭建獨立的融資平台，為公司未來的營運資金、資本支出需求提供有效率的融資環境，也可提升集團的總資產、淨資產規模；並可幫助公司升級為智能製造公司，推動新世代8K+5G及高效運算中心研發，實現工業互聯網所需發展的實體經濟與網路經濟。

在業務方面，為了順應工業4.0時代發展需求，鴻海表示，集團重組成立工業互聯網領域智慧製造與科技服務專業化平台，重點發展雲端運算、網路通訊及科技服務業務。

關於股權分散方式，鴻海指出，此次富士康工業互聯網發行新股股數，暫定約占發行後總股本10%。

在募集資金用途方面，富士康工業互聯網將鎖定投資雲計算暨網路設備產業化、新世代5G工業互聯網系統解決方案研發、新世代高效能運算平台研發中心、高效運算數據中心建置、工業互聯網平台建置、手機機構件升級改造、償還銀行貸款及補充流動資金等8大項目。

對於富士康工業互聯網在中國大陸申請上市，鴻海指出，未違反相關法令規定，富士康工業互聯網仍是集團重要子公司，不影響鴻海在台灣繼續上市。

鴻海股東臨時會31日也將補選一席獨立董事，根據公告，候選人王國城曾擔任麗嬰房董事長、台灣連鎖暨加盟協會常務理事、中華民國國際行銷傳播經理人協會常務理事、台灣精品品牌協會常務理事等職，目前擔任瀚宇博德獨立董事及雃博獨立董事。1070117

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