兆豐銀再挨罰 政院：舊案不影響APG評鑑

行政院發言人徐國勇（圖）18日表示，兆豐銀行紐約分行遭美國罰款，這是2016年的舊案再次被罰，並非新案，不影響台灣今年底亞太防制洗錢組織（APG）的評鑑。中央社記者謝佳璋攝 107年1月18日

（中央社記者顧荃台北18日電）兆豐銀行紐約分行再度因違反洗錢防制相關規定遭美國罰款，行政院發言人徐國勇今天表示，這是2016年的舊案再次被罰，並非新案，不影響台灣今年底亞太防制洗錢組織（APG）的評鑑。



兆豐銀行紐約分行2016年遭美國紐約州金融服務署（DFS）重罰1億8000萬美元，華盛頓時間17日傍晚又遭美國聯準會以違反洗錢防制相關規定為由開罰，共對紐約、芝加哥與矽谷分行罰2900萬美元（約新台幣8.7億元）。



徐國勇上午出席院會後記者會時表示，美國這次開罰兆豐銀行，是與2016年同一個案件，因為美國實行聯邦制，中央與地方政府對同一事實都有監管權與處罰權，不像台灣都歸中央政府管轄，且沒有一事不二罰的規定；2016年兆豐是被紐約州處罰，這次則是被聯邦政府罰款。



徐國勇說，2016年兆豐銀行被美國罰款後，金管會已要求銀行的海外分行都要遵守洗錢防制相關規範，並已進行改善，去年7月台灣從APG的過渡追蹤名單除名，回到一般追蹤名單；此案對台灣接受今年11月APG第三輪評鑑不會有任何影響。1070118