年所得40.8萬以下免繳所得稅 立院達共識

朝野黨團18日協商達初步共識，年所得低於40.8萬元可望免繳所得稅。（中央社檔案照片）
（中央社記者蘇龍麒台北18日電）朝野黨團今天協商所得稅法部分條文修正草案達初步共識，標準扣除額、身心障礙扣除額、薪資所得扣除額與幼兒學前扣除額都可望調高，年所得低於新台幣40.8萬元可望免繳所得稅。
如果年所得40.8萬元的單身納稅者，在無其他所得情況與撫養情況下，去年報稅須繳5100元綜合所得稅。
立法院長蘇嘉全上午召集朝野立法院黨團協商達成共識，先宣讀無爭議條文，關鍵條文保留送院會處理，下午2時30分開始發言與表決。
營業所得稅率部分，現行17%，行政院版草案是20%，時代力量黨團希望21%；中國國民黨團希望20%，但中小企業分3年逐步調到20%，朝野討論後達成依國民黨團版本共識，但時代力量黨團表示，還要再討論。
股利所得稅率部分，則分為合併課稅再扣除抵減稅額，或分離課稅。合併課稅再扣除抵減稅額，行政院草案版本抵減稅額8.5%、上限8萬元，國民黨團同意行政院版本，時代力量黨團抵減稅額10%、上限7萬元；分離課稅部分，行政院草案版本單一稅率26%，民進黨團提出28%、國民黨團同意，時代力量黨團表示要再討論。
標準扣除額部分，現行9萬元，民進黨團提出12萬元，各黨團同意；身心障礙特別扣除額、薪資所得特別扣除額部分，現行都是12.8萬元，民進黨團提出20萬元、各黨團同意；朝野黨團共識，幼兒學前特別扣除額由現行2.5萬元調到每人12萬元。不過，蘇嘉全仍將條文保留，讓各黨團在院會發言處理。
時代力量黨團另外主張，教育、文化、公益、慈善機關或團體，有股利淨額或盈餘淨額者，就股利及盈餘合計金額超過100萬元部分，按20%稅率計算報繳應納稅額，朝野無共識。
此外，行政院草案版本針對未分配盈餘營業所得稅率訂為5%，時代力量立法院黨團則要求維持現行的10%，朝野也沒共識。1070118
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