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台積電領軍強攻11122點 台股創近28年新高

發稿時間：2018/01/18 14:03

最新更新：2018/01/18 14:25

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台股18日在台積電領軍下，演出開高走高行情，盤中一度攻抵11122點，再創近28年新高。（中央社檔案照片）台股18日在台積電領軍下，演出開高走高行情，盤中一度攻抵11122點，再創近28年新高。（中央社檔案照片）

（中央社記者田裕斌台北18日電）台股今天在台積電領軍下，演出開高走高行情，盤中一度攻抵11122點，再創近28年新高，電子股表現凸出，類股指數大漲超過1.4%。

加權股價指數終場上漲66.77點、漲幅0.61%、收在11071.57點、成交值新台幣1489億元，台積電股價創歷史新高250元，帶動鴻海、大立光同步走揚，半導體、遊戲相關族群表現相對強勢。

分析師表示，台積電即將在今天召開法人說明會，除了揭露去年財報外，也將對今年第1季半導體產業發表展望，對於半導體產業後市具有關鍵性參考意義，尤其近期包括矽晶圓、DRAM股價表現強勢，能否成為台股多頭主力，法人都在緊盯。

除此之外，中小型股近期表現也相對強勢，櫃買指數今天也創下2014年7月以來新高，盤中高點154.23點，包括遊戲、挖礦概念、無線充電等概念股，只要有題材，都能獲得資金青睞。

法人認為，台股近期頻頻向上墊高，且量能並未有失控跡象，加上國際股市表現亮麗，短線只要外資持續站在買方，指數沒有大幅回檔的疑慮，看好包括電子、金融、傳產將輪番表現。1070118

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