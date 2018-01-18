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春節福袋 百貨業者推市價逾26萬住宿券

發稿時間：2018/01/18 14:34

最新更新：2018/01/18 14:34

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（中央社記者朱則瑋台北18日電）春節將至，各大百貨紛紛推出福袋搶市，微風百貨推出新台幣1000元福袋，內含價值逾26萬元住宿券，業績估比去年成長2成；遠東SOGO也推最高價值上看129倍的限量福袋券。

春節福袋是各大百貨公司重要促銷活動，除了以優惠商品帶動消費人潮外，也盼在新的一年業績能搶得頭彩，百貨業者看好第四季買氣動能有望延續，今年整體業績成長率都上看1成、2成，而春節是重要檔期，百貨業者希望透過福袋，吸引民眾前來消費購物。

百貨業者微風今年推出價格1000元福袋，限量692個，主打「團體頂級住宿」與「瑞士奢華護理」，包括台北萬豪酒店雙人住宿券、Life Style按摩椅、奇美65吋4K超薄聯網LED電視、宏佳騰Coin 125CC機車、飛利浦抗敏清淨除濕機、晶璽Qbike模踏機及Dyson Supersonic吹風機等市價上萬元商品。

最大獎則是市價值高達26萬8888元的晶英國際行館兩天一夜住宿，可讓20人一起同樂，享受高檔套餐、住宿等好康。微風表示，福袋今年業績預估可望成長2成，2月16日大年初一開賣，以過往經驗來看，多在中午時就已銷售一空，今年可望賣得更迅速，現在就已經有人打來詢問福袋銷售消息。

遠東SOGO百貨台北忠孝、復興、敦化店，從2月16日至18日初一到初三，推出各款限量超值福袋券，商品福袋最新1.8折；大年初一、初二推限量超旺福袋券，最高價值上看129倍，至於每年最受矚目的福袋刮大獎，則有陸海空旅遊行程、以及3C產品等大獎，細節內容近期將一併公布。1070118

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