麥格理權證來台 推透明化投資工具

麥格理權證（Macquarie Capital Limited）18日舉辦記者會，宣布進軍台灣權證市場，18日共掛牌22檔權證，預計農曆年前陸續提供百檔以上權證商品。中央社記者吳家豪攝 107年1月18日

（中央社記者吳家豪台北18日電）麥格理權證（Macquarie Capital Limited）今天宣布進軍台灣權證市場，18日共掛牌22檔權證，預計農曆年前陸續提供百檔以上權證商品，並推出「價格矩陣」工具揭露權證完整買價。



權證屬於交易成本較股票低、多空均有機會獲利的投資工具，受到小資族歡迎。麥格理集團為全球金融服務提供商，不僅是首家在亞太地區推出權證的發行商，也是目前全球唯一同時進入台灣、香港、新加坡、馬來西亞、泰國5個市場的權證發行商。



出席權證上市記者會的麥格理集團亞洲區首席執行長韋伊（Ben Way）致詞表示，他曾在台灣居住3年，對台灣有深厚感情；麥格理2004年在台灣成立辦事處，是台灣最大的海外股票平台之一，且股票研究覆蓋80檔、占總市值80%。



麥格理亞洲區股票衍生產品部主管馬修斯（Barnaby Matthews）表示，麥格理深耕亞太區權證市場長達26年以上，看好台灣權證市場未來幾年將有大幅成長的動能，相信憑藉著麥格理先進的交易系統，能夠在瞬息萬變的權證市場為台灣投資者提供公開透明的報價與充足的流動性，輕鬆進出交易市場。



麥格理權證進軍台灣，也宣告將推出「價格矩陣」工具。「價格矩陣」是一個價格對照表，直接連動到交易系統，可以向投資人揭露當天跟隨標的股價變化的每一檔權證固定買價，將是全台首家權證發行商提供股市與權證價格的連動系統，以提供投資者更明確的報價依據。



台灣證券交易所總經理李啟賢說，睽違11年後，又看到外資券商來台發行權證，權證市場近幾年在主管機關及相關單位共同推動下，在交易制度、交易宣導、產品多樣性創新方面都有飛快進展，相信麥格理集團已看到權證市場環境越來越好，未來前景可期，才決定踏入台灣權證市場。



李啟賢指出，去年台灣權證發行檔數超過2萬檔，較2016年成長12%，2017年台灣權證日均成交額更年增36%，累積投資人數也不斷增加，相信麥格理的加入，會讓台灣權證市場更蓬勃發展。1070118