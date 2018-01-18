/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 謝淑薇彩蝶宴地震高鐵
>rss

麥格理權證來台 推透明化投資工具

發稿時間：2018/01/18 15:03

最新更新：2018/01/18 16:19

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
麥格理權證（Macquarie Capital Limited）18日舉辦記者會，宣布進軍台灣權證市場，18日共掛牌22檔權證，預計農曆年前陸續提供百檔以上權證商品。中央社記者吳家豪攝 107年1月18日麥格理權證（Macquarie Capital Limited）18日舉辦記者會，宣布進軍台灣權證市場，18日共掛牌22檔權證，預計農曆年前陸續提供百檔以上權證商品。中央社記者吳家豪攝 107年1月18日

（中央社記者吳家豪台北18日電）麥格理權證（Macquarie Capital Limited）今天宣布進軍台灣權證市場，18日共掛牌22檔權證，預計農曆年前陸續提供百檔以上權證商品，並推出「價格矩陣」工具揭露權證完整買價。

權證屬於交易成本較股票低、多空均有機會獲利的投資工具，受到小資族歡迎。麥格理集團為全球金融服務提供商，不僅是首家在亞太地區推出權證的發行商，也是目前全球唯一同時進入台灣、香港、新加坡、馬來西亞、泰國5個市場的權證發行商。

出席權證上市記者會的麥格理集團亞洲區首席執行長韋伊（Ben Way）致詞表示，他曾在台灣居住3年，對台灣有深厚感情；麥格理2004年在台灣成立辦事處，是台灣最大的海外股票平台之一，且股票研究覆蓋80檔、占總市值80%。

麥格理亞洲區股票衍生產品部主管馬修斯（Barnaby Matthews）表示，麥格理深耕亞太區權證市場長達26年以上，看好台灣權證市場未來幾年將有大幅成長的動能，相信憑藉著麥格理先進的交易系統，能夠在瞬息萬變的權證市場為台灣投資者提供公開透明的報價與充足的流動性，輕鬆進出交易市場。

麥格理權證進軍台灣，也宣告將推出「價格矩陣」工具。「價格矩陣」是一個價格對照表，直接連動到交易系統，可以向投資人揭露當天跟隨標的股價變化的每一檔權證固定買價，將是全台首家權證發行商提供股市與權證價格的連動系統，以提供投資者更明確的報價依據。

台灣證券交易所總經理李啟賢說，睽違11年後，又看到外資券商來台發行權證，權證市場近幾年在主管機關及相關單位共同推動下，在交易制度、交易宣導、產品多樣性創新方面都有飛快進展，相信麥格理集團已看到權證市場環境越來越好，未來前景可期，才決定踏入台灣權證市場。

李啟賢指出，去年台灣權證發行檔數超過2萬檔，較2016年成長12%，2017年台灣權證日均成交額更年增36%，累積投資人數也不斷增加，相信麥格理的加入，會讓台灣權證市場更蓬勃發展。1070118

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP