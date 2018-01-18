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橘子天堂M會員達291萬 再增10台伺服器

發稿時間：2018/01/18 15:16

最新更新：2018/01/18 16:05

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遊戲橘子董事長劉柏園（右3）18日表示，天堂M手遊上市滿月累積會員數達291萬人，最高同時在線上人數突破41萬，最新10台伺服器已到貨，將在農曆年前開通。中央社記者韓婷婷攝 107年1月18日遊戲橘子董事長劉柏園（右3）18日表示，天堂M手遊上市滿月累積會員數達291萬人，最高同時在線上人數突破41萬，最新10台伺服器已到貨，將在農曆年前開通。中央社記者韓婷婷攝 107年1月18日

（中央社記者韓婷婷台北18日電）遊戲橘子董事長劉柏園今天表示，天堂M手遊上市滿月累積會員數達291萬人，最高同時在線上人數突破41萬，最新10台伺服器已到貨，將在農曆年前開通。

遊戲橘子今天舉行台北電玩展展前記者會，劉柏園除了宣布天堂M最新數據外，預告將在農曆春節前再擴增10台伺服器。他指出，隨著天堂M的超人氣，明顯帶動集團周邊效益啟動，今年將全力掌握新契機，搭配3年前佈局全生態網路企業，今年有機會讓各事業群達到獲利。

橘子集團今年夾著手遊鉅作「天堂M」超高人氣，攜手旗下5家子公司大手筆包下108個攤位，打造互動遊戲及影音娛樂的「天堂M上市滿月狂歡派對」。從手機遊戲串聯影音新媒體、行動支付到二手交換市集等各種行動化應用，共同展現橘子集團邁向全生態網路企業的初步成果。

橘子表示，旗下數位娛樂平台樂點（GASH）自天堂M預先登錄以來，提供大量攻略及優惠，促使GASH會員數火速突破100萬人，成長高達58%，「再戰手遊包」更幾近完售、12月底才推出的「天堂M」藍鑽禮包短短三週已銷售超過11萬組；酷瞧新媒體（Coture）則以「影遊互動」結合集團資源；行動支付品牌橘子支（GAMA PAY）則因天堂M與台北101合作的超大型解碼活動，整體用戶數可望成長一成。

此外，已有200萬用戶的亞洲NO.1二手交換市集Swapub及匯聚創意產能的群募貝果，亦受天堂M之惠，帶動會員數成長。

遊戲橘子今年在電玩展將推出首款「天堂M紀念公仔-Q版食人妖精」。現場更特別展出高達2.5米高的「死亡騎士」巨大模型。此外，更祭出「天堂M」玩家限定「假日接駁專車」。1070118

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