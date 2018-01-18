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泰國基本工資小漲 預計4月起實施

發稿時間：2018/01/18 15:22

最新更新：2018/01/18 15:22

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（中央社記者劉得倉曼谷18日專電）泰國基本工資委員會通過4月起調漲基本工資，普吉省等3省為每日最高330泰銖，曼谷及周邊6省為325泰銖，其餘地區為308至320泰銖，調漲案將送交內閣會議通過後實施。

經過7小時的冗長討論，泰國基本工資委員會17日終於達成共識，將在今年4月調漲基本工資。

這項工資調整案將泰國各省分成7個區域分別調漲5到22泰銖（約新台幣4.7至21元），最低的泰南3省的308泰銖，最高的普吉和羅勇及春武里等3省調為330泰銖，其他調漲至310至325泰銖不等的每日基本工資。

泰國台灣會館主席張文平指出，基本工資調漲是趨勢，不過許多台商給予員工的待遇都已經超過基本工資。目前泰國政府也正在推動泰國4.0產業升級計畫，自動化和智慧化將是潮流，張文平希望台灣在創新和科技的優勢領域，給予台商多一些協助。

在曼谷市區擔任保全的泰國民眾Kampanat表示，雖然到4月才調漲工資，每天只增加15泰銖，也是烤肉串加糯米飯一頓早餐的錢，雖然不無小補，只是曼谷的基本消費逐漸上升，勞工生活支出壓力依舊存在。

泰國人力仲介業者表示，泰國除本地勞工外，也引進大量的外籍勞工，給予的薪資待遇就是基本工資待遇，比起他們在緬甸（每月薪資約新台幣2950元））或柬埔寨及寮國等的薪資依舊好很多，泰國勞工平均每月可以領到約1萬4000泰銖的薪水。1070118

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