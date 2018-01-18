股利所得分離課稅28% 阿土伯：把大戶嚇跑

立法院三讀修正通過所得稅法部分條文，廢除兩稅合一設算扣抵制，其中採分離課稅者採單一稅率28%課稅。中央社製表 107年1月18日

（中央社記者韋樞台北18日電）立法院三讀修正通過所得稅法部分條文，廢除兩稅合一設算扣抵制，其中採分離課稅者採單一稅率28%課稅。資深股民阿土伯認為，沒降稅就不應該，用28%稅率課稅，把大戶都嚇跑了。



立法院今天修正通過所得稅法部分條文，股利所得稅率方面，廢除兩稅合一設算扣抵制度，改為合併課稅再扣除抵減稅額，或分離課稅二擇一。若選擇合併課稅再扣除抵減稅額，抵減稅額為8.5%、抵減金額上限8萬元；若採分離課稅者，則採單一稅率28%來課稅。



資深股民阿土伯(李金土)表示，當初設計扣抵減半課稅就不對，應該要恢復最初的100%股利均可扣抵，對股市才會有幫助，投資大眾才會有意願，這比今天三讀通過的合併課稅再扣除抵減稅額或分離課稅都要好百倍以上，三讀通過的內容有點「外行管內行」的味道。



分離課稅由原先朝野協商的26%提高到28%，阿土伯指出，稅金要降就對了，美國總統川普大降企業所得稅率，吸引很多人回流美國的例子沒看到嗎？台灣為何不能照著做？沒降稅反而加稅，把股市大戶都嚇跑了。



股民也在網路社群討論區中吐露心聲，「行政院說課26%稅，立法院自動加碼到28%..好樣的」、「存股平均一年賺10%在扣掉28%的股利所得，一年只能賺7.2%的股利，唉！」；亦有網友認為「就算28%也不高啊，超過8成的人沒有到28%的門檻」。



黃姓網友質疑「那外資呢？都免稅嗎？」、「課稅應與所得稅一樣有累進稅率，股利所得高的課稅高，所得低的稅率低；但要包括外資才公平」；吳姓網友則反問「賠錢要不要也補助28%？」；曾姓網友也說「賺錢課，那是無所謂；不過賠錢呢？總是要補償吧？」。1070118