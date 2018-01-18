英近年最大破產案 台銀行購入債券受害

（中央社記者戴雅真倫敦18日專電）英國「金融時報」報導，英國營建和服務集團Carillion的債權人不只有英國和歐洲銀行，相關人士透露，有幾家台灣金融機構因為購買債券，也被捲入這起風暴。



Carillion於15日宣布破產倒閉，成為英國近年來規模最大的企業破產倒閉案，迫使政府介入。Carillion在英國承接多起政府標案，目前同樣喊卡，約有3萬家小公司和Carillion合作，尚不清楚能否拿到欠款，另有數千人恐面臨失業。



英國商務大臣克拉克（Greg Clark）昨天與多名銀行代表碰面，希望他們支援受破產案影響的中小企業。英國皇家稅務暨海關部已表示，將協助受影響的承包商，通融繳稅時間。



金融時報（Financial Times）報導，Carillion在破產一年前，曾透過Schuldschein債券（債券型銀行融資）募資1.12億英鎊（約新台幣44.8億元），投資人約有10個，而台灣的金融機構也在投資人名單當中。然而，數個月之後，Carillion就發布獲利預警。



Schuldschein是鮮為人知的德國私人債券市場，曾一度是德國公司便於向德國儲蓄銀行等當地投資人籌資的主要來源。近年來，許多國際企業進入這塊市場籌資，追求較高投資報酬率的外國投資人也陸續進場。



6、7年前，外國投資人在Schuldschein市場的占比約2、3成，但在2016年，外國投資人在Schuldschein債券市場占比已提高至46％。其吸引力在於，相較於一般債券，投資Schuldschein沒有複雜的文件和披露要求。發行人不需公布評級，僅需準備簡報文件。



儘管Carillion宣告破產，加上另一家透過Schuldschein籌資的南非家具業者Steinhoff也傳出財務困難，令人質疑Schuldschein的審查機制是否充足；然而，相關人士分析，近期事件並不影響投資，僅顯示這種募資方式並非適用於所有公司。



德國商業銀行（Commerzbank）貸款銷售與私募債權部門主管華丁頓（Richard Waddington）表示，近期事件不過是發展中市場的「成長痛」，當一個產品越來越受歡迎時，這種事難免會發生。1070118