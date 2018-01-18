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統一超未來店 見證40年超商文化演進

發稿時間：2018/01/18 20:11

最新更新：2018/01/18 20:47

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統一超商7-ELEVEN在台邁入40年，今天發表最新大坪數店型，選中空間達81坪的桃園市中壢區長業門市作為「未來形象店」，門市招牌是從日本7-ELEVEN引進專利的9段式壓克力招牌，搭配LED燈具節能。中央社記者陳政偉攝　107年1月18日統一超商7-ELEVEN在台邁入40年，今天發表最新大坪數店型，選中空間達81坪的桃園市中壢區長業門市作為「未來形象店」，門市招牌是從日本7-ELEVEN引進專利的9段式壓克力招牌，搭配LED燈具節能。中央社記者陳政偉攝　107年1月18日

（中央社記者陳政偉桃園18日電）統一超商7-ELEVEN在台邁入40年，90年代仍以橘底綠字的招牌深存人心，今天發表未來大坪數店型，以數位體驗、複合空間，滿足不同消費型態，也見證便利商店文化在台發展演進。

全球消費趨勢變化快速，如何創造獨特的消費體驗成為各服務零售業的新課題。即使超商文化源自國外，經過台灣多年消費型態的演化，使台灣超商文化讓全球為之驚艷。

西元1978年統一企業集資成立統一超商，將美國7-ELEVEN引進台灣。1986年，統一超商7-ELEVEN，當時仍以橘底綠字的「統一超級商店」在街頭巷尾存在，當時的形象廣告在Youtube仍可找到。至此，便利商店產業進入快速成長期。到1990年，統一超商門市數來到500店左右。

邁入40年的統一超商7-ELEVEN門市目前達5222間，選在今天發表最新店型，位於桃園市中壢區長業門市為空間達81坪的「未來形象店」，作為將來的新店型示範門市，從日本7-ELEVEN引進專利的9段式壓克力招牌，並搭配LED燈具節能，顯現統一超商店型的演進。

統一超商觀察近年市場變化指出，台灣單身與晚婚人口逐漸增加，迎向少子化與高齡化。去年台灣手機上網人口將近1600萬，多螢幕的溝通方式，也產生許多「自媒體」，消費型態也受網路購物影響，電子商務去年成長6成。

統一超商7-ELEVEN工程科技部部長王耀德表示，未來新店型都將朝運用複合空間設計、情境式休憩空間、一條龍式省力化動線、智慧型綠能設備等面向著手。

統一超商歷經2008年開始發展大店格，將門市空間從平均25坪逐步提高到30坪以上，近10年的發展歷程不僅將台灣便利商店帶入新樣貌，今年起將全力發展40坪以上大店格型態。

面對統一超商的新店型，1988年時進入超商零售市場的全家便利商店，從2010年起，看準外食商機，展開店型改革，以「座位經濟」作為訴求，在全台店舖內廣設座位區。

對應社會環境演變，全家表示，近年陸續與天和鮮物及大樹藥局合作複合店。其中，天和鮮物複合店帶入熟齡客群；大樹藥局複合店則是增加婦嬰用品、保健食品銷售，來因應消費趨勢改變。1071118

統一超商7-ELEVEN今天（17日）發表最新大坪數店型，今年起將全力發展40坪以上大店格型態。西元1990年代，仍以橘底綠字的「統一超級商店」在街頭巷尾存在，深存人心。（統一超商提供）中央社記者陳政偉傳真　107年1月17日統一超商7-ELEVEN今天（17日）發表最新大坪數店型，今年起將全力發展40坪以上大店格型態。西元1990年代，仍以橘底綠字的「統一超級商店」在街頭巷尾存在，深存人心。（統一超商提供）中央社記者陳政偉傳真　107年1月17日
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