歐洲央行高層人事爭奪戰 下週展開

（中央社法蘭克福/布魯塞爾18日綜合外電報導）歐元區官員可能在未來幾週內選出歐洲中央銀行副總裁人選，開啟歐洲央行長達兩年高層人事變化的序幕，並預告總裁德拉吉2019年任期屆滿時的龍頭爭奪戰。



歐元區消息人士表示，外界認為德國在歐洲央行成立20年後，終於等到爭取總裁的機會，但德國中央銀行聯邦銀行（Bundesbank）總裁魏德曼（Jens Weidmann）的鷹派立場，不利他爭取部分成員國的支持。



而在以男性為主的歐洲央行中，正副首長似乎不太可能有女性出線。無論結果為何，這次高層人事異動必須在和微妙敏感的升息行動，以及規模高達2.55兆歐元的量化寬鬆退場計劃同時進行，而不引發市場混亂。



最先走人的是葡萄牙籍歐洲央行副總裁康士坦希奧（Vitor Constancio）將於5月卸任，接著是明年的銀行監督官員努伊（Daniele Nouy）、首席經濟學家普雷特（Peter Praet）和總裁德拉吉（Mario Draghi）本人，以及執行理事科爾（Benoit Coeure）。



歐元區官員告訴路透社，歐元區財長將於22日展開遴選副總裁人選的程序，可能在2月做出決定。或可從中一窺德拉吉繼任者爭奪戰的政治立場。



西班牙經濟部長戴金多斯（Luis de Guindos）是目前唯一公開表態且被看好的副總裁人選。



要求匿名的官員表示，在歐洲聯盟（EU）高層人事均衡下，歐洲央行二把手若來自歐洲南部，意味著總裁人選可能落在歐洲北部，或許是德國。（譯者：中央社劉淑琴）1070118