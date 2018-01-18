稅改三讀 專家：有助縮小稅率差距

立法院18日三讀通過所得稅法部分條文修正案，各項扣除額大幅提升，並廢除兩稅合一設算扣抵制，另外將營所稅率由17%調至20%。修法預估逾500萬戶受惠，超過繳稅戶數8成。中央社製表 107年1月18日

（中央社記者邱柏勝、蔡怡杼台北18日電）立法院三讀通過所得稅法部分條文修正案，會計師表示，稅改有助縮小營所稅與綜所稅的稅率差距，衡平內外資的租稅待遇；學者分析，標準、薪資及身障3項扣除額的調高，明顯是為了降低外界對這次稅改圖利富人的擔心。



立法院通過的稅改方案，各項扣除額大幅提升，並廢除兩稅合一設算扣抵制，另外將營所稅率由17%調高至20%，預估逾500萬戶受惠，超過繳稅戶數8成。



同時，根據財政部的大數據資料估算，全國近5成年所得在新台幣40.8萬元以下的受薪階級，明年皆可免申報所得稅。



KPMG安侯建業稅務部營運長張芷表示，稅改確實有改善營所稅與綜所稅兩稅稅率差距過大、內外資股利及盈餘租稅待遇不同、以及國內個人股利稅負過重3個爭點，並達成簡化稅政與降低稅務成本等多元目標。



張芷表示，為照顧受薪階級，稅改三讀版本更加碼大幅提高標準扣除額、薪資扣除額、身心障礙扣除額，可說是「全民減稅」，也展現政府全民拚經濟的決心。尤其一般受薪階級年薪低於40.8萬元，可以免繳所得稅，對於家裡有扶養小孩的中產家庭，提高幼兒學前特別扣除額，也可讓稅負有感降低，也是政府鼓勵生育的具體表現。



針對股利所得稅部分，資誠(PwC)稅務法律服務會計師洪連盛表示，稅改前大股東併計公司所得稅負擔後的有效稅率為49.68%，此次稅改後，大股東可採28%稅率分離課稅，因此從整體稅率的角度來看，有效稅率從49.68%降到42.4%，減少逾7個百分點，有效稅率降幅達15%，對股東的負擔有實質性的減少。



洪連盛也指出，雖然稅改三讀版本對股東分離課稅的稅率，較行政院版本增加了2個百分點，但對於衡平內外資稅率、量能課稅、降低大股東租稅負擔，及健全股市稅制各方面，仍有正面的貢獻。



此外，政治大學財政系副教授陳國樑認為，本次所得稅修法結果是可以預期的。他說，標扣、薪扣及身扣3項扣除額的調高，很明顯就是為了降低外界對於本次稅改過度圖利富人的擔心；同時，股利所得分離課稅稅率由26%調高至28%，就是要高股利所得者來貼補中低所得者的扣除額。



台灣大學國家發展研究所教授周治邦認為，台灣現行的所得稅制度，讓收入前2.5%的人貢獻了65%稅收，即所得稅大部分是由高所得者貢獻的。



陳國樑也說，整體來看，台灣本次所得稅法修正還是令人遺憾，主因本次修法還是希望透過降低個人稅負以刺激帶動消費，或者透過股東稅負的降低以提高投資，但從過去多次經驗看來，這項期待是落空的。1070118