蘋果資本支出大禮 對供應商有利也有弊

（中央社紐約18日綜合外電報導）美國科技大廠蘋果公司宣布未來5年將砸下300億美元（約新台幣8923億元）資本支出。彭博專欄作家高鳴燦預估，當中100億美元將流向外國供應商，這對供應商來說有利也有弊。



高鳴燦（Tim Culpan）在彭博Gadfly專欄中表示，蘋果承諾未來5年投資300億美元，當中100億美元將投入資料中心、50億美元可能投資康寧公司（Corning Inc.）和偉創力公司（Flex Ltd.）等美國國內製造商，另外還有打造第二座園區和擴張零售據點。因此，他預估外國製造商可望分到近100億美元（約新台幣2974億元）的大禮。



由於蘋果本身沒有工廠，而是將生產製造外包給很長一串的供應鏈廠商，從高通（Qualcomm Inc）和博通（Broadcom Ltd.）等晶片設計公司，到台積電和索尼（Sony）等元件製造商，最後到組裝代工業者（當中最知名莫過於鴻海集團）。



蘋果平均每年固定資產投資金額為100億美元，其中大多是採購設備，然後安裝在旗下供應商的工廠內。這種作法可以追溯到2000年代初期，當時蘋果要求獨特或特殊製程，而這些供應商缺乏資金自行採購全部設備。



除了蘋果資本支出的大禮，其他像是稅賦優惠、低廉的土地取得成本以及其他政府補助，構成十分誘人的獎勵投資方案，吸引外國公司前來美國設廠，創造當地就業機會。



但對任何供應商來說，在美設廠也面臨龐大風險。即使5成的費用由蘋果和政府機構承擔，但幸運中獎的供應商必須經營一家美國工廠，依照美國的薪資水準，遵守美國的勞動法規和工會要求，而且只依賴蘋果這家單一美國客戶。



高鳴燦在專欄中表示，可能利用蘋果這項資本支出計畫的公司名單中，鴻海集團名列榜首，其他還有像是和碩、廣達、歐菲科技、藍思科技、可成科技、日本顯示器公司（Japan Display Inc.）、夏普（Sharp Corp.）和京東方等。



高鳴燦說，毫無疑問，會有不少公司願意和蘋果聊聊在美設廠事宜，但他不認為，它們對此會興奮過頭。（譯者：中央社劉淑琴）1070118