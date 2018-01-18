/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 謝淑薇彩蝶宴地震高鐵

波蘭破獲詐騙集團 逮捕48台灣人

>rss

蘋果資本支出大禮 對供應商有利也有弊

發稿時間：2018/01/18 22:00

最新更新：2018/01/18 22:00

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社紐約18日綜合外電報導）美國科技大廠蘋果公司宣布未來5年將砸下300億美元（約新台幣8923億元）資本支出。彭博專欄作家高鳴燦預估，當中100億美元將流向外國供應商，這對供應商來說有利也有弊。

高鳴燦（Tim Culpan）在彭博Gadfly專欄中表示，蘋果承諾未來5年投資300億美元，當中100億美元將投入資料中心、50億美元可能投資康寧公司（Corning Inc.）和偉創力公司（Flex Ltd.）等美國國內製造商，另外還有打造第二座園區和擴張零售據點。因此，他預估外國製造商可望分到近100億美元（約新台幣2974億元）的大禮。

由於蘋果本身沒有工廠，而是將生產製造外包給很長一串的供應鏈廠商，從高通（Qualcomm Inc）和博通（Broadcom Ltd.）等晶片設計公司，到台積電和索尼（Sony）等元件製造商，最後到組裝代工業者（當中最知名莫過於鴻海集團）。

蘋果平均每年固定資產投資金額為100億美元，其中大多是採購設備，然後安裝在旗下供應商的工廠內。這種作法可以追溯到2000年代初期，當時蘋果要求獨特或特殊製程，而這些供應商缺乏資金自行採購全部設備。

除了蘋果資本支出的大禮，其他像是稅賦優惠、低廉的土地取得成本以及其他政府補助，構成十分誘人的獎勵投資方案，吸引外國公司前來美國設廠，創造當地就業機會。

但對任何供應商來說，在美設廠也面臨龐大風險。即使5成的費用由蘋果和政府機構承擔，但幸運中獎的供應商必須經營一家美國工廠，依照美國的薪資水準，遵守美國的勞動法規和工會要求，而且只依賴蘋果這家單一美國客戶。

高鳴燦在專欄中表示，可能利用蘋果這項資本支出計畫的公司名單中，鴻海集團名列榜首，其他還有像是和碩、廣達、歐菲科技、藍思科技、可成科技、日本顯示器公司（Japan Display Inc.）、夏普（Sharp Corp.）和京東方等。

高鳴燦說，毫無疑問，會有不少公司願意和蘋果聊聊在美設廠事宜，但他不認為，它們對此會興奮過頭。（譯者：中央社劉淑琴）1070118

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP