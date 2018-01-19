8成5上班族規劃轉職 加薪6千元才想跳槽

（中央社記者邱柏勝台北19日電）農曆年前後是轉職旺季，據1111人力銀行調查，高達8成5受訪上班族展開轉職規劃，主因追求高薪、個人興趣與專業，及現職企業前景或營運不佳。但上班族希望能加薪6256元才跳槽。



1111人力銀行今天舉辦「上班族年後轉職意向調查」，調查顯示，今年有高達85.1%的受訪上班族已展開轉職規劃，其中包含78.8%想換工作但還沒找到的人，以及6.3%已談妥新工作。



整體而言，農曆年節前後的跳槽意願與去年相去不遠；另外還有1成2表示有更好的工作才會換，而完全不考慮換工作的比例僅2.8%。轉職主要原因為追求高薪（53.1%）、個人興趣或專業（33.1%），及現職企業前景或營運不佳（25.0%）。



1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華分析，由於全球經濟穩健復甦，國際貿易成長加速，帶動台灣新增訂單與出口表現暢旺，加上軍公教加薪效應擴散至民間企業、一例一休紛擾暫時劃下休止符，有助於整體就業市場正向發展。此外，台股屢創新高，顯見國內各項經濟條件已逐漸在恢復元氣中，間接帶動上班族轉職信心上揚。



調查也顯示，受訪上班族在轉換工作時，薪資待遇仍是第一考量要素，其次則是離家遠近、員工福利、工作內容及工作環境。而期待轉職後的平均月收入為新台幣4萬1637元，與受訪者現職平均薪資3萬5381元相較，轉職代價是6256元。整體而言，新職薪資至少必須較原職高出近18個百分點，上班族才會行動。



李大華分析，多數上班族選擇跳槽原因不外乎兩種，一方面是追求更高職階及薪酬，從期待新職薪資至少要比原職高出近兩成，即說明了「錢到位」的重要性。另一方面則是工作得不到認可，個人職涯發展受阻而「心生委屈」。



為了解上班族的轉職意願，1111人力銀行設計「上班族轉職意願調查」，針對會員進行網路問卷調查，調查時間1月4日到1月18日，隨機抽樣為1332份，信心水準95%，誤差值為正負2.69個百分點。1070119