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iPhone降速未來可關閉 逾5成用戶選擇

發稿時間：2018/01/19 12:31

最新更新：2018/01/19 16:05

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（中央社記者江明晏台北19日電）iPhone降速風波持續延燒，蘋果公司執行長庫克表示，未來將讓用戶決定是否關閉降速功能，一項調查指出，逾5成用戶表示，即使可能會導致異常關機，仍會選擇關閉蘋果的降速功能。

蘋果公司iPhone電池問題導致用戶未獲通知下、手機出現降速的風波持續延燒，執行長庫克17日首度公開回應，表示未來將發布更新，提供選項讓消費者決定是否關閉降速功能；但為保持完整CPU和GPU性能，可能增添電池耗盡意外關機的風險。

然而，國外科技網站PhoneArena的調查詢問「你是否會選擇關閉蘋果的降速功能，雖然這樣可能會導致異常關機？」

截至19日中午12時，逾57%(789位)用戶表示，會選擇關閉蘋果的降速功能，16.1%(222位)則投反對票，會選擇蘋果公司現有電池優惠換置計畫的約有26%(368位)。

蘋果變更iOS軟體導致舊款iPhone降速以延長電池壽命的做法引起爭議，蘋果去年為此道歉，並宣布針對需要更換電池的iPhone 6及其之後推出的機種，已過保固期的電池替換費用從79美元（約新台幣2356元）降價到29美元（約新台幣865元），降幅50美元，從2018年1月開始至12月在全球適用。

蘋果為解決客戶疑慮也承諾自2018年初釋出iOS軟體更新，新功能將讓用戶更容易檢視iPhone電池的健康程度，來確認是否影響效能。有開發者表示，在iOS 11.2.5測試版中，蘋果已加入可查看iPhone電池狀況的新功能，一如先前承諾。1070119

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