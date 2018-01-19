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兆豐又被罰 美金融人士籲正視規章

發稿時間：2018/01/19 13:11

最新更新：2018/01/19 13:23

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兆豐銀行美國紐約、矽谷等分行因法遵缺失再被罰。美國金融業法務人士認為，需瞭解美國金融法規。圖為位於聖荷西市中心大樓的兆豐矽谷分行。中央社記者張克怡舊金山攝　107年1月19日兆豐銀行美國紐約、矽谷等分行因法遵缺失再被罰。美國金融業法務人士認為，需瞭解美國金融法規。圖為位於聖荷西市中心大樓的兆豐矽谷分行。中央社記者張克怡舊金山攝　107年1月19日

（中央社記者張克怡18日舊金山專電）台灣兆豐銀行美國紐約、矽谷等分行，因在遵循洗錢防制上的缺失遭罰。美國金融業法務人士分析，美國有各種金融法規，例如「認識客戶法」，若不正視規章，情況會繼續發生。

來自台灣，在美國證券公司服務20多年的一位要求不透露身分的資深法務部主任表示，兆豐銀行在美國分行的高階主管多來自台灣，雖然熟悉台灣的銀行業務，但對美國金融法規程序卻不清楚。加上文化差異而忽視法規，甚至忽略法務部門提出的規章。

法務主任指出，自蓋達組織對美發動恐怖攻擊後，美國執法機構自2000年起，對證券、銀行和地產業都強力執行。除了防制洗錢法（Anti Money Laundering, AML），銀行保密法（Bank Secrecy Act, BSA），還有認識客戶法（Know Your Customer，KYC）等多重審核項目。

「認識客戶法」希望銀行人員熟悉客戶，提出多項問題，瞭解其背景和金錢來源。

不過，他強調執法機構在罰款前會提出警告，給予金融機構修正機會。從兆豐銀行個案來看，應該先收到通知但沒有在近期內改善。因此地方和中央執法機構都提出罰款。

他說，美國聯準會（FED）在聲明書中沒指兆豐協助洗錢，所以應該是執行程序出錯。例如，對於可疑金額沒有立即上報、詳細瞭解來源或只有口頭詢問，而沒有書面紀錄。

兆豐先後遭州政府和聯邦政府罰款。紐約分行2016年因風險管理、洗錢防制法、銀行機密法案上的法遵作業不足，被美國紐約州金融服務署（DFS）重罰1.8億美元。如今又因法遵不足與芝加哥、矽谷分行同被點名，得繳交罰金2900萬美元。

中央社記者致電矽谷分行查詢，高階主管表示，職員沒有權限，無法回答記者提問。

不願透露姓名的法務部主任認為，美國執法機構是講道理的，目的是為防制洗錢漏洞，不是以罰款為目標。以他任職的證券公司為例，第一次受檢時被要求改進，職員認真改善，隔年監管機構發現該公司做得比他們預期的要好，也就不再追究。

他強調如果沒有正視法規，未來這種情況會繼續發生。而且一旦列入黑名單，銀行會面臨更多嚴格的審核，阻礙客服發展，甚至勒令停業。

因忽略美國金融法規而遭罰款的金融機構不少。

一名曾在美國的匯豐銀行任職多年的職員透露，2012年匯豐捲入洗錢案，雖然匯豐同意向美國政府支付19億美元，達成和解，沒有被起訴。但為了得到聯邦執法機構的認可，後續審核工作繁重，規範也特別嚴格。

這名職員指出，除了紀錄現金來源細節，收集客戶資料，各種問題常把客戶搞的很煩，讓拓展業務變得困難。20180119

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