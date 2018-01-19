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Kafnu另類旅館開幕 瞄準台北創客

發稿時間：2018/01/19 14:22

最新更新：2018/01/19 14:56

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新加坡飯店集團Next Story Group進軍台灣，旗下Kafnu台北旗艦館19日開幕，以多元設施瞄準台灣創客市場。中央社記者江明晏攝　107年1月19日新加坡飯店集團Next Story Group進軍台灣，旗下Kafnu台北旗艦館19日開幕，以多元設施瞄準台灣創客市場。中央社記者江明晏攝　107年1月19日

（中央社記者江明晏台北19日電）新加坡飯店集團Next Story Group進軍台灣，旗下Kafnu台北旗艦館今天開幕，靈感來自喜馬拉雅山麓登山前補給的概念，以多元設施瞄準台灣創客市場，今年預計在亞洲再展4據點。

Kafnu座落在復興南路與民生東路交叉口，集結辦公空間、餐廳、旅館、錄音室、攝影棚、健身空間與酒吧等多元設施，主要瞄準台灣創客需求，可辦會員或長租，旅館採會員制，餐廳、健身空間則對一般民眾開放。

藝人吳姍儒今天出席開幕記者會時表示，最近躋身「創業家」的行列，為籌備2個月前開幕的咖啡店遭逢很多突發狀況，更能體會創業者的辛苦。

Kafnu首席品牌官（CBO）左比（Mario Jobbe）表示，將打造全台灣第一個將工作與生活結合，同時兼具學習、玩樂、休憩的實體社群空間，匯聚新世代的創業家、藝術工作者、新創與企業團隊在此相互交流與成長，共同構築一個富含新能量的創意生態系。

左比也分享Kafnu的意涵，是指位於喜馬拉雅山麓的一座小村落，可以補給物資、集結夥伴，正如開幕的新空間，可以讓創客透過工具、服務、設施結合共享經濟和社群網路，成為創客夢想路的堅持後盾。

Kafnu北亞區總經理朱筠容表示，Kafnu台北旗艦館打造一棟完整的12層樓建築空間，期許透過社群經理團隊與事業夥伴，協助創新人士獲得充足資源，Kafnu目前已有香港、台北2個據點，今年預計再展墨爾本、雪梨、越南、印度等4個據點。

此外，Kafnu於去年6月在全台舉辦大規模招募活動，最終從超過500位候選人中精選12名不同背景、興趣與願景的社群經理。Kafnu台北旗艦館的社群經理李欣玹（Mimo）表示，在過去3個月內，學會如何線上廣告操作、公關媒體聯繫，並參與Kafnu大型活動企劃，期待能將獲得的學習經驗分享給Kafnu的會員。1070119

新加坡飯店集團Next Story Group進軍台灣，旗下Kafnu台北旗艦館19日開幕，以多元設施瞄準台灣創客市場。圖左至右為Kafnu首席品牌官（CBO）左比(Mario Jobbe)、Kafnu北亞區總經理朱筠容、Kafnu台北旗艦館的社群經理李欣玹（Mimo）、藝人吳姍儒。中央社記者江明晏攝　107年1月19日新加坡飯店集團Next Story Group進軍台灣，旗下Kafnu台北旗艦館19日開幕，以多元設施瞄準台灣創客市場。圖左至右為Kafnu首席品牌官（CBO）左比(Mario Jobbe)、Kafnu北亞區總經理朱筠容、Kafnu台北旗艦館的社群經理李欣玹（Mimo）、藝人吳姍儒。中央社記者江明晏攝　107年1月19日
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