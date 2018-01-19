推廣微電網 原能會：盼所有離島先建置

（中央社記者朱則瑋台北19日電）微電網系統可說是再生能源必要設備，原能會核研所今天表示，考量成本因素，現階段會以輔導全離島建置為目標，未來再逐步推廣至本島，今年則計畫協助金門改善微電網系統。



微電網屬於智慧型電網中的一部分，政府規劃2025年再生能源比例要達20%，不過，像是太陽能等再生能源發電，具有間歇性與不穩定性，當併入現有電網容量占比提高時，會衝擊到電力系統供電品質，要讓再生能源極大化，微電網是不可缺少的工具。



原子能委員會核能研究所擔任輔導微電網系統建置角色，所長馬殷邦今天接受中央社記者訪問說，微電網就像橋梁，連結各種發電系統，當遇到電力不穩或是斷電狀況時，可即時因應調控，確保電力供應穩定，像是去年815大停電，造成全台灣約838萬戶受停電影響，假使有微電網設備，就能迅速調控，把停電侷限在特定範圍內。



馬殷邦指出，核研所主要擔任輔導角色，與大同公司、中興電工等廠商合作發展微電網技術，去年已在澎湖東吉嶼建置國內首座離島再生能源微電網系統，並商轉成功，今年將會協助金門改善微電網系統，至於以何種方式施行，目前還在商談中。



馬殷邦表示，微電網系統成本較高，現階段要在台灣本島大量建置不太可能，因此先以離島為目標，等到未來規模產業成形，大量生產使成本降低後，就可望在本島建置，初步規劃會在偏遠地區建置救災型微電網，當作示範點，當偏遠地區遇到天災時，可維持供電穩定。



馬殷邦表示，微電網技術台灣在世界居領先位置，當未來再生能源當道，微電網將會是台灣的競爭優勢。現在由核研所技術轉移的多家廠商，已經前往東南亞等地進行微電網技術推廣，希望達成規模經濟，加速建置成本降低，讓微電網能夠普及化。1070119