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春節福袋沒賺頭 百貨業拚集客效應

發稿時間：2018/01/19 15:14

最新更新：2018/01/19 15:14

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（中央社記者朱則瑋台北19日電）百貨公司福袋獎品越來越高檔，包括汽車等大獎，百貨業者坦言，福袋業績幾乎沒有賺頭，但會產生集客效應，可吸引消費者到百貨購物，帶動業績成長，整體算下來仍然非常值得。

農曆春節即將到來，購買福袋成為不少消費者重要新年目標，百貨業者摩拳擦掌，紛紛推出各式福袋商品，內含汽車等大獎，超過福袋本身價格甚多，業者每年都不惜成本提高福袋獎品內容。

遠東百貨行銷企劃經理洪源宏今天接受中央社訪問說，多數百貨業者推福袋根本沒賺頭，不過，會產生集客效應，當消費者響應福袋活動參與率越高，也就代表百貨來客數越高，背後效益十分驚人。

洪源宏指出，農曆春節是除了週年慶、母親節外最大宗消費檔期，各家業者推福袋都採限量方式，使得中獎率比起樂透高很多，提升消費者購買意願，一般來說，服飾、家具及3C產品銷量最佳，受惠買氣回升影響，以遠百來說，春節檔期業績預估可成長1成。

遠東百貨全台10家店推福袋活動，福袋價格從新台幣1000元至2000元不等，最大獎有Nissan TIIDA汽車、FORD ESCORT 1.5 L雅緻型汽車、Hyundai Verna 1.6尊爵版汽車以及福斯Volkswagen Polo 1.6汽車等大獎，總計有1萬476份福袋。

百貨業者微風也推1000元福袋，限量692個，內有台北萬豪酒店雙人住宿券、Life Style按摩椅、奇美65吋4K超薄聯網LED電視、宏佳騰Coin 125CC機車、飛利浦抗敏清淨除濕機、晶璽Qbike模踏機及Dyson Supersonic吹風機等市價上萬元商品。

最大獎則是市價值高達26萬8888元的晶英國際行館兩天一夜住宿，可讓20人一起同樂，享受高檔套餐、住宿，微風表示，福袋今年業績預估可望成長2成，2月16日大年初一開賣，過往多在中午時就已銷售一空，今年可望賣得更迅速，現在就已經有人打來詢問福袋銷售消息。1070119

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